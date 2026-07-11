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Kurz nach Start in Zürich
Singapore-Airlines-Maschine muss umkehren

Ein Singapore-Airlines-Flug nach Singapur endete abrupt. Die Boeing 777 flog nach dem Start in Kloten mehrere Schlaufen und landete schliesslich am Nachmittag wieder in der Schweiz.
Publiziert: 15:01 Uhr
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Die Maschine musste kurz nach dem Start umkehren.
Foto: Flightradar24

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Singapore-Airlines-Flug SQ345kehrte am Samstag von Süddeutschland nach Zürich zurück
  • Nach Landung in Zürich früh am Nachmittag war Feuerwehr vor Ort
  • Boeing 777 flog mehrere Schlaufen, bevor sie umkehrte
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Janine EnderliRedaktorin News

Eigentlich sollte es nach Singapur gehen. Doch statt in der Metropole landeten die Passagiere an Bord des Singapore-Airlines-Fluges SQ345 am Samstag wieder in Zürich. Bereits über Süddeutschland drehten die Piloten die Boeing 777 um und flogen anschliessend mehrere Schlaufen. 

Schliesslich landete die Maschine am frühen Nachmittag wieder in Zürich. Laut einem Leserreporter war am Mittag nach der Landung auch die Feuerwehr anwesend. 

Feuerwehr rückt aus

Auf Anfrage bestätigt Schutz und Rettung einen entsprechenden Einsatz. Die Feuerwehr sei ausgerückt, um die Bremsen zu sichten. 

Was zur Umkehr der Maschine geführt hat, ist unklar. Eine Blick-Anfrage bei Singapore Airlines ist aktuell noch hängig. 

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