Schon bald steigt der WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und der Nati – bald könnte es Ade Messi. Blick, SWISS und KA-EX schicken Dich ins Land des (noch) amtierenden Weltmeisters. Bei den Schweizer Fans in der Wintiarena kommt die Aktion sehr gut an.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nun gilt es ernst! Das KA-EX ist kaltgestellt und schon bald ist Anpfiff. Machen sich Lionel Messi und Co. schon Gedanken, wo sie ihre Ferien planen? Zumindest der virtuelle Boardig Pass ist bereits ausgestellt – Ade Messi! Doch nicht nur die Albiceleste wird nach Hause geschickt: Blick schickt Dich in Zusammenarbeit mit SWISS und KA-EX ins Land des (noch) amtierenden Weltmeisters.

Bei den Schweizer Fans in der Wintiarena kommt die Aktion sehr gut an. So finden Yael und Sabine (beide 19): «Wir finden es super, megacoole Idee!» Die Müdigkeit wird ihnen der Spass nicht verderben: «Wach bleiben dürfte kein Problem sein – wir haben gute Gesellschaft, werden etwas trinken und spielen.»

Mitfiebern und einen Flug nach Argentinien gewinnen Du willst Messi und seinen Jungs nicht nur beim Heimreisen zuschauen, sondern selbst das Abenteuer deines Lebens erleben? Blick, SWISS und KA-EX verlosen einen Flug nach Argentinien! Mach jetzt mit beim Gewinnspiel und heb ab ins Land der Ballzauberer – und des Tangos. Viel Glück! Du willst Messi und seinen Jungs nicht nur beim Heimreisen zuschauen, sondern selbst das Abenteuer deines Lebens erleben? Blick, SWISS und KA-EX verlosen einen Flug nach Argentinien! Mach jetzt mit beim Gewinnspiel und heb ab ins Land der Ballzauberer – und des Tangos. Viel Glück! Jetzt mitmachen!

Auch Jan (27) aus Winterthur hat sich eine Strategie bereitgelegt, um die grosse Party nicht zu verpassen: «Sicher ein oder zwei Bierli oder vielleicht einen Kaffee. Aber ich glaube, mit der super Stimmung hier in der Wintiarena bleibst du sowieso eher wach als daheim.» Auch er findet die Aktion «cool»! Allerding will er es noch nicht verschreien: «Ich hoffe nur, der Boardingpass ist nicht für uns, sondern für die Argentinier.»