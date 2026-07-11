Die Schweizer Nati kämpft im historischen Duell gegen Argentinien um den Einzug ins Halbfinal. Das Team von Murat Yakin setzt alles daran, Lionel Messi und seine Kollegen eigenhändig ins Flugzeug zu verfrachten. Zeig auch du den Gauchos den Boarding Pass, und unterstütze die Nati auf ihrem Weg bis ins Final!
Mit etwas Glück kannst du dabei eine Reise nach Argentinien gewinnen. Blick verlost einen Flug ab Zürich oder Genf für zwei Personen mit Swiss in der Kategorie Economy nach Buenos Aires im Wert von 3000 Franken.
Teilnahmeschluss ist am 19. Juli 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinn umfasst einen Hin- und Rückflug für zwei Personen ab Zürich/Genf mit Swiss in der Kategorie Economy nach Argentinien (Buenos Aires) im Wert von 3000 Franken. Der Fluggutschein ist gültig ab August 2026. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Drittpersonen übertragbar. Die Teilnehmer müssen sich vorab über die Gültigkeit ihres Reisepasses, über eine eventuelle Visumpflicht und über die Einreisebestimmungen selbst informieren. Anreise vom und zum Flughafen sowohl in der Schweiz als auch in Argentinien sind selber zu tragen. Weitere Spesen sind ebenfalls nicht im Gewinn inkludiert. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und hast unsere Datenschutzbestimmungen sowie Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen.