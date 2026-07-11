Bereit für den Abflug? Zeig den Gauchos deinen Boarding Pass, und fliege mit etwas Glück zusammen mit einer Begleitperson in der Kategorie Economy ab Zürich oder Genf nach Buenos Aires.

Gewinne einen Flug für zwei nach Buenos Aires im Wert von 3000 Franken

Gewinne einen Flug für zwei nach Buenos Aires im Wert von 3000 Franken

Dies ist eine bezahlte Promotion mit SWISS und KA-EX

Die Schweizer Nati kämpft im historischen Duell gegen Argentinien um den Einzug ins Halbfinal. Das Team von Murat Yakin setzt alles daran, Lionel Messi und seine Kollegen eigenhändig ins Flugzeug zu verfrachten. Zeig auch du den Gauchos den Boarding Pass, und unterstütze die Nati auf ihrem Weg bis ins Final!

Mit etwas Glück kannst du dabei eine Reise nach Argentinien gewinnen. Blick verlost einen Flug ab Zürich oder Genf für zwei Personen mit Swiss in der Kategorie Economy nach Buenos Aires im Wert von 3000 Franken.

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