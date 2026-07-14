Drama am Flughafen: Eine Ryanair-Maschine aus Thessaloniki musste kurz nach dem Start wieder zurückkehren. Während des Flugs zerbrach ein Fenster. Ein Passagier wurde dabei teilweise aus dem Flieger herausgesogen. Nun spricht seine Frau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ryanair-Flug kehrt nach Knall und kaputtem Fenster in Thessaloniki zurück

Passagier wurde teilweise aus Flieger gesogen, Mitreisende zogen ihn zurück

Flugzeug landete nach 1 Stunde 14 Minuten, Passagier verletzt im Spital

Kurz nach dem Start ein lauter Knall, und plötzlich hing ein Passagier aus einem Flugzeugfenster. Eine Ryanair-Maschine aus Thessaloniki auf dem Weg nach Memmingen (D) musste kurz nach dem Start wieder zurückkehren, berichtet «Bild». Pünktlich um 5.40 Uhr hatte das Flugzeug in Griechenland abgehoben.

Doch auf 6000 Metern Flughöhe dann der Schock. Während des Flugs sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, zitiert «Bild» die Aussage einer Passagierin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Ersten Berichten zufolge löste sich mutmasslich ein Teil eines beschädigten Triebwerks und traf dabei das Kabinenfenster. Bilder auf X zeigen das beschädigte Triebwerk.

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Platzwunde und Notfall-Durchsage

Der neben der beschädigten Scheibe sitzende Passagier sei aufgrund des plötzlichen Druckabfalls durch das Loch gesogen worden. «Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster», sagte eine Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT. «Ich dachte, das wars jetzt», sagt sie weiter. Andere Mitreisende hätten den Mann zurückziehen können. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Sauerstoffmasken herabbaumeln.

Bei dem Mann handelt es sich um den Serben Ljubiša K.* der zusammen mit seiner Frau, Svetlana G.*, reiste. Die Frau versuchte, ihren Ehemann zu retten und ihn wieder ins Flugzeug zu ziehen. Sie klammerte sich an sein Bein, wie sie gegenüber dem Nachrichtenportal Nova.rs schildert. «Wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen.» Laut G. hätte der Gurt wohl verhindert, dass ihr Mann noch weiter hinausgesogen werde. «Es war schrecklich», so die geschockte Frau.

Ein Mann sei dem Paar dann zur Hilfe geheilt und hätte Ljubiša an den Beinen festgehalten. «Dieser Mann hat mir und Ljubiša sehr geholfen. Ich würde ihn gerne treffen, um ihm noch einmal persönlich zu danken.»

Pilot weint nach Landung

Der Pilot brach den Flug nach dem Vorfall über Nordmazedonien ab und drehte um. Nach einer Stunde und 14 Minuten landete der Ryanair-Flieger wieder in Thessaloniki. Der verletzte Passagier wurde ins Spital gebracht. Laut seiner Frau erlitt er schwere Verletzungen an der Hand sowie Verbrennungen.

Der Pilot habe nach der Verhaftung auf dem Rollfeld geweint. «Daran haben wir gemerkt, dass es wohl schon sehr schlimm gewesen sein muss», schilderte eine Augenzeugin.

Gegenüber DPA bestätigte Ryanair den Vorfall, berichtet die «Zeit». Um die Verspätung so gering wie möglich zu halten, sei ein Ersatzflugzeug organisiert worden. Dieses sei um 9.53 Uhr Ortszeit in Thessaloniki gestartet, um die Passagiere nach Memmingen zu bringen. Ermittlungen zum Vorfall seien aufgenommen worden, berichtete ERT.

* Namen bekannt