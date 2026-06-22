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Mythos oder Wahrheit
Der sicherste Sitzplatz im Flugzeug – das sagt ein Pilot

Viele Passagiere glauben, es gebe den einen sicheren Platz im Flugzeug. Doch ein erfahrener Pilot räumt mit dem Mythos auf: Die Sicherheit hängt von vielen Faktoren ab – nicht nur vom Sitzplatz.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Nicht der Sitzplatz allein ist entscheidend, sondern das Verhalten der Passagiere im Notfall.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein Pilot erklärt: Kein Sitzplatz im Flugzeug ist pauschal sicher
  • Nähe zu Notausgängen erhöht Überlebenschancen bei Unfällen nachweislich
  • Vorbereitung entscheidend: Sicherheitsanweisungen beachten, Crew-Hinweise ernst nehmen
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Die Frage beschäftigt viele Flugreisende: Gibt es im Flugzeug einen besonders sicheren Sitzplatz? Die kurze Antwort lautet: nein – zumindest nicht pauschal. Ein erfahrener Pilot und ehemaliger Flugkapitän von American Airlines erklärt, dass der Glaube an «den sicheren Platz hinten» zwar weit verbreitet ist, in der Realität aber zu kurz greift.

Ein Mythos hält sich hartnäckig

Viele Menschen gehen davon aus, dass Sitze im hinteren Teil der Kabine automatisch sicherer seien. Der Pilot stellt klar: Das sei eher ein Mythos als eine wissenschaftliche Regel.

Zwar gab es einzelne Unfallanalysen und Experimente, die Unterschiede zwischen vorderen und hinteren Sitzbereichen gezeigt haben – etwa bei gezielten Testabstürzen eines Flugzeugs – doch diese Ergebnisse lassen sich nicht verallgemeinern.

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Warum es keinen «sicheren Platz» gibt

Laut Luftfahrtexperten hängt das Überleben bei einem Unfall von vielen Faktoren ab: Aufprallwinkel, Geschwindigkeit, Art des Vorfalls und der Struktur des Flugzeugs. Deshalb kann sich die sicherste Zone je nach Situation stark verändern.

Ein weiterer Punkt spielt jedoch eine zentrale Rolle: die Nähe zu Notausgängen. Wer näher an einem Ausgang sitzt, hat im Ernstfall oft bessere Chancen, das Flugzeug schnell zu verlassen.

Entscheidend ist die Vorbereitung

Fachleute betonen deshalb, dass nicht der Sitzplatz allein entscheidend ist, sondern das Verhalten der Passagiere. Wer vor dem Start die Sicherheitsanweisungen aufmerksam verfolgt und die Hinweise der Crew ernst nimmt, erhöht seine Chancen deutlich.

Am Ende gilt: Einen garantiert «sicheren Platz» gibt es nicht – wohl aber einen gut vorbereiteten Passagier.

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