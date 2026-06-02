Im Flugplan der Swiss kommt es zu einer Anpassung: Die Airline verschiebt den Start ihrer Flüge von und nach Tel Aviv um einen Monat. Dies habe «operationelle Gründe», teilt die Swiss mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss verschiebt Flüge nach Tel Aviv auf 1. August 2026

Ursprünglich sollte die Stadt wieder ab 1. Juli 2026 angeflogen werden

Verzögerung aus «operationellen Gründen», Lufthansa startet bereits im Juni 2026 mit Israel-Flügen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Swiss verschiebt die Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Tel Aviv. Ursprünglich hätte die Lufthansa-Tochter die israelische Hauptstadt per 1. Juli 2026 wieder auf ihr Flugprogramm nehmen sollen. Bei der Ankündigung im Mai hiess es, man benötige den Zeitraum bis Anfang Juli für die operativen Vorbereitungen wie Crew-Planung und Flugzeugverfügbarkeiten. Neu will die grösste Schweizer Airline die Flüge von und nach Tel Aviv ab dem 1. August durchführen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die Swiss erklärt, die Verzögerung habe «operationelle Gründe». Die Lufthansa selbst werde Tel Aviv bereits ab Juni 2026 wieder anfliegen, heisst es weiter, zunächst jedoch mit einem reduzierten Flugangebot.

Swiss-Flüge in Nahost-Destinationen weiterhin ausgesetzt

Nichts geändert hat sich derweil an den Swiss-Plänen für die Flugstrecken nach Nahost: Flüge von und nach Dubai bleiben bis einschliesslich 13. September 2026 ausgesetzt, Beirut fliegt sie voraussichtlich bis zum 24. Oktober nicht an.



