Das Fluggastrechte-Portal Flightright hat die grössten Airlines Europas verglichen. Die Auswertung zeigt: Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften. Wer schneidet besonders schlecht ab? Und wer kann Experten und Passagiere am meisten überzeugen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aer Lingus ist laut Flightright Europas schlechteste Airline 2026

Air France punktet mit schnellster Entschädigungszahlung: Bewertung 3,5

Swiss auf Platz 8, beste Kundenbewertung für British Airways mit 3,42

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Verspätete Flüge, kurzfristige Stornierungen oder der Kampf um Rückerstattungen: Bei einer Reise mit dem Flugzeug ist der Frust oft nicht weit. Aber es gibt grosse Unterschiede zwischen den Airlines, wie eine Auswertung des Fluggastrechte-Portals Flightright zeigt. Dieses hat öffentliche Flugdaten, das Zahlungsverhalten der Airlines und Bewertungen von Passagieren analysiert – und daraus die schlechtesten Airlines Europas gekürt.

Auf dem unrühmlichen Spitzenplatz liegt dabei die irische Aer Lingus. Sie erreicht in der Gesamtbewertung nur 1,79 von 5 Punkten. Danach folgen mit Air Europa (1,93) und der Billig-Airline Vueling (2,06) zwei spanische Airlines. Die Gemeinsamkeit der Flop 3: eine besonders schlechte Zahlungsbereitschaft. Hier warten Kunden also besonders lange auf ihre Entschädigungszahlungen.

Swiss im Mittelfeld

Die beste Gesamtwertung erreichte mit Austrian Airlines (3,04) eine Schwester-Gesellschaft der Swiss. Die österreichische Fluggesellschaft erreichte in allen Kategorien Spitzenplätze und konnte besonders mit ihrer Zuverlässigkeit punkten.

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Die Swiss findet sich währenddessen im oberen Mittelfeld der Tabelle wieder. Gemäss Ranking ist die Lufthansa-Tochter die achtbeste Airline Europas (2,54). Die anderen Schweizer Airlines, Edelweiss und Chair, fehlen im Ranking. Sie gehören nicht zu den 20 grössten Fluggesellschaften Europas.

Air France zahlt schnell

Die Auswertung zeigt auch: Beim Zahlungsverhalten schwingt Air France mit einer Bewertung von 3,5 obenaus. Bei dieser Kategorie wurde untersucht, wie schnell die einzelnen Fluggesellschaften fällige Entschädigungen aufgrund von Flugverspätungen und -stornierungen zahlen.

Bei der Kundenbewertung liegt hingegen British Airways ganz vorne. Sie erreicht mit der Note 3,42 die beste Bewertung. Dahinter folgen Austrian Airlines und Finnair. Die Swiss erreicht in dieser Kategorie ihre beste Platzierung und folgt auf dem vierten Platz.