Was für die einen ganz normal ist, löst bei den anderen pures Entsetzen aus. Nachdem eine Frau im Flugzeug ihre Schuhe auszog, beschwerte sich ihre Sitznachbarin. Als sie das Erlebnis auf X teilte, löste sie eine Hitzige Debatte in den Kommentaren aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Junge Frau zieht Schuhe im Flugzeug aus, Nachbarin kritisiert Verhalten scharf

Der Post auf X löste mit 5.5 Mio. Views heftige Debatte aus

Über 8000 Kommentare, viele gegen Socken im Flugzeug, andere sehen es gelassen

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Wie viel Rücksicht schulden wir unseren Mitmenschen im öffentlichen Raum? Kaum eine Frage sorgt regelmässiger für so hitzige Debatten wie die kleinen Regeln des Zusammenlebens – sei es lautes Telefonieren im Zug, Musik ohne Kopfhörer oder nackte Füsse im Flugzeug. Genau an dieser Frage entzündete sich nun ein Streit über den Wolken, der auf X aktuell für unzählige Kommentare sorgt.

Eine junge Frau berichtet, dass sie sich im stickigen Flugzeug die Schuhe ausgezogen hatte – sehr zum Leidwesen ihrer Sitznachbarin. Die habe sich sofort beschwert. Ihre Begründung: Es stinke zwar noch nicht, aber der Gestank werde ganz sicher noch kommen. Obwohl sie die Schuhe zähneknirschend wieder anzog, habe die Frau neben ihr nicht aufgehört und zu ihrer Kollegin gesagt: «Wir teilen uns denselben Raum mit unzivilisierten Leuten.»

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Der Post entfachte eine Riesendiskussion

Auf X wollte die junge Frau nun von ihren Followern wissen, ob die Dame im Flugzeug übertrieben hat oder ob sie sich tatsächlich respektlos verhalten hat. Der Post ging in kürzester Zeit durch die Decke: Über 5,5 Millionen Menschen haben ihn sich angesehen und mehr als 8000 haben an der emotionalen Diskussion in den Kommentaren teilgenommen.

«Nein, Schuhe werden nicht ausgezogen, die stinken», meint ein User – der Kommentar hat mittlerweile 2500 Likes. Ein weiterer findet das Verhalten einfach «proletenhaft». Viele sagen auch, es geht nicht um den Geruch, sondern um das Prinzip. «Egal, ob es nun stinkt oder nicht, so etwas möchte ich nicht sehen.» Kurz: Füsse im Flieger zeigen ist ein absolutes No-Go.

Die Gegenseite versteht die Aufregung nicht

Das genervte Prinzipienreiten bringt wiederum die Gegenseite auf die Palme. Die Antwort der Posterin: «Als Gesellschaft lieben wir es, die Logik beiseitezulegen und nur nach auswendig gelernten Regeln zu leben.» Andere doppeln nach: Wer seine Schuhe nicht ausziehen kann, ohne zu stinken, hat ein persönliches Hygieneproblem.

Weitere User sehen das Ganze gelassener. Sie verweisen darauf, dass Fluggesellschaften auf Langstreckenflügen sogar extra Socken für die Gäste verteilen. Und überhaupt: Bei offenen Sandalen sage schliesslich auch niemand etwas – obwohl die Füsse dabei sogar komplett nackt sind.