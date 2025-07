Ukrainer melden Explosionen in mehreren Städten

Von Janine Enderli, Redaktorin Newsdesk

«Das ist bereits die siebte Explosion.» Der Bürgermeister der ostukrainischen Metropole Charkiw meldet am Dienstagabend mehrere Detonationen durch feindliche Drohnen in seiner Stadt. «Wir haben sie immer noch am Himmel», schreibt Igor Terekhov auf Telegram.

In Selenskis Geburtsstadt Krywyj Rih wurden mehrere Stromausfälle gemeldet. Im Süden der Ukraine, Saporischschja ertönte zudem Luftalarm.

Foto: AFP

In Charkiw kam es bereits früher am Dienstag zu Todesfällen. Mindestens zwei Bewohner sind durch russische Angriffe ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets bei Telegram mit. Im Dorf Prykolotne im Landkreis Kupjansk sei ein Mann durch eine ferngesteuerte Drohne getötet worden.

Kupjansk ist immer wieder in den Schlagzeilen, weil die Stadt nahe an der Frontlinie liegt. In den vergangenen Wochen kam es dort zu Angriffen der Russen mit Soldaten auf Töffs. Auslandsredaktorin Chiara Schlenz hat hier beschrieben, was diese Angriffe für die Ukrainer so gefährlich macht. Seit Monaten findet in der Region ein Abnutzungskrieg statt. Täglich sterben auf beiden Seiten Dutzende bis Hunderte Soldaten.