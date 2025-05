Verhandlungen in Istanbul statt Feuerpause an der Front

Kremlchef Wladimir Putin zeigt sich gesprächsbereit – doch die Waffen schweigen nicht. Foto: GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN P

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Erst die Hoffnung – dann die kalte Absage aus Moskau. Als die vier europäischen Spitzenpolitiker Starmer, Macron, Merz und Tusk am Samstag in Kiew auftauchten, schien Bewegung in den Ukrainekrieg zu kommen. Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen forderten gemeinsam mit Präsident Wolodimir Selenski eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe: 30 Tage ohne Bomben, ohne Raketen, ohne Tote.

Die Botschaft an den Kreml war klar: Wenn Russland nicht einlenkt, drohen neue Sanktionen – und noch mehr westliche Waffen für die Ukraine. Selbst US-Präsident Trump unterstützte die Initiative. Ein seltener Moment westlicher Einigkeit. Doch nur Stunden später funkte Putin zurück. Die Antwort: ein glattes «Njet». Statt einer Feuerpause will der Kreml direkte Gespräche mit der Ukraine – am 15. Mai in Istanbul, ohne Bedingungen. Klingt nach Diplomatie. Ist aber vor allem eines: ein Trick.