Nach monatelangen Verhandlungen haben die USA und die Ukraine den Mineraliendeal am Mittwoch in Washington unterzeichnet. Was auf den ersten Blick aussieht wie amerikanische Erpressung, ist das Beste, was Kiew passieren konnte. Eine Einordnung.

Die Ukraine hat riesige Mineralien-Vorkommen. In der Region Schytomyr in der Zentralukraine wird etwa Titan abgebaut. Foto: AFP

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Donald Trump (78) hat seinen Mineralien-Deal in trockenen Tüchern. Am Mittwochabend unterzeichnete die ukrainische Delegation in Washington den Vertrag, der den USA exklusive Rechte bei der Förderung wertvoller Rohstoffe wie Uran, Lithium und Graphit in der Ukraine zusichert. Statt mit Cash «bezahlen» die USA ihre Förderrechte mit Militärhilfe. Wichtiger Punkt: Die Waffen im Wert von 67 Milliarden Dollar, die die USA der Ukraine bislang geliefert haben, sind nicht Teil des Deals und müssen von Kiew nicht mit Rohstoffen an Washington «zurückbezahlt» werden.

Auf den ersten Blick sieht der Mineralien-Deal aus wie ein aufgezwungenes Unterdrückungsinstrument, mit dem Trump die Ukraine an die enge Leine nimmt. Doch der Mineralien-Deal ist das Beste, was Wolodimir Selenski (47) und seiner Regierung passieren konnte.