«Scheisse» finden die Protestierenden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Selenskis neuen Gesetzentwurf – offensichtlich. Foto: IMAGO/NurPhoto

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Zwei Dinge braucht Wolodimir Selenski (47) dringend, um den Krieg gegen die russischen Angreifer nicht zu verlieren: Waffen und Vertrauen. Waffen sind schwierig zu kriegen. Das zeigt das Drama um die Patriot-Luftabwehrsysteme, mit denen sich die Ukraine vor dem russischen Raketenterror schützen will. Die Patriots kommen nicht wie gehofft in den kommenden Wochen in die Ukraine, sondern erst im Frühling 2026, wie «Der Spiegel» berichtet.

Und Vertrauen ist in jedem Krieg ein flüchtiges Gut. Bis anhin ist es dem begnadeten Redner Selenski gelungen, sein Volk und die wichtigsten Verbündeten bei Laune zu halten. Diese Woche aber machte er einen kapitalen Fehler, der der Ukraine – trotz Selenskis Rückzieher am Donnerstag – massiv schadet und sie im dümmsten Fall den erhofften Sieg gegen Wladimir Putins (72) Truppen kostet.