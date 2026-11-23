Die niederländische Creatorin Vera Dijkmans (29) ist wieder zu Hause. Elf Tage lang sass sie in New Jersey (USA) in Abschiebehaft. Das «meistgesuchte Onlyfans-Girlfriend» hatte ihr Visum überzogen.

Darum gehts Onlyfans-Model Vera Dijkmans ist nach elf Tagen in Abschiebehaft in New Jersey in die Niederlande zurückgekehrt

Die US-Einwanderungsbehörde nahm sie fest, weil sie ihr temporäres Visum überzogen hatte

Die Mutter sagte, Dijkmans sei stark geschwächt und habe in der Haft zu wenig zu essen bekommen

Angela Rosser Journalistin News

Für das niederländische Onlyfans-Model Vera Dijkmans (29) und ihre Familie waren es lange eineinhalb Wochen. Elf Tage lang war sie in New Jersey in den USA inhaftiert, nachdem sie von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen wurde.

Ihre Mutter Marianne Scholt sagte dem niederländischen Medium Omroep Brabant: «Vera ist dadurch stark geschwächt und braucht derzeit Ruhe und Zeit, um sich körperlich und geistig zu erholen.»

Am Sonntagmorgen landete die 29-Jährige, die sich selbst als «meistgesuchte Freundin der Welt» bezeichnet, auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam, wie die «New York Post» berichtet.

«Nur wenig zu essen»

Grund für Dijkmans Festnahme war ein überzogenes Visum. Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums bestätigte der Zeitung, dass Dijkmans im August 2024 mit einem temporären Visum in die USA eingereist sei, dieses jedoch überzogen habe. Dijkmans war am 11. November in der Region New York verhaftet worden, wo sie vor dem MMA-Mega-Event «UFC334» im Madison Square Garden Inhalte für ihr Social-Media-Business habe drehen wollen.

Die Familie äusserte sich besorgt über die Zustände in der Haftanstalt. «Wir sind ernsthaft besorgt um sie, weil sie nur wenig und unzureichend zu essen bekommt», sagte ihre Mutter. Die Haftanstalt war bereits im Mai 2025 Ziel von Protesten gegen angeblich unmenschliche Bedingungen.

Noch mehr Ärger mit dem Gesetz

Bereits 2019 war Dijkmans laut Berichten des Landes verwiesen worden, nachdem sie versucht hatte, illegal über den George Bush Intercontinental Airport in die USA einzureisen. Im Jahr 2025 verpasste sie zudem einen Gerichtstermin, der Teil eines Ausweisungsverfahrens war.

Dijkmans hat sich bisher nicht zu ihrer Rückkehr geäussert. Auf Instagram ist jedoch weiterhin der Hashtag #FreeVera in ihrer Biografie zu finden.