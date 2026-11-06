«Friends»-Star startet mit 76 bei Onlyfans

Morgan Fairchild geht mit 76 Jahren neue Wege: Die aus «Friends» und «Dallas» bekannte Schauspielerin hat einen Account bei Onlyfans eröffnet. Eines stellt sie dabei von Anfang an klar: Freizügige Inhalte wird es nicht geben.

Darum gehts Morgan Fairchild (76) startet OnlyFans-Account mit persönlichen Einblicken und humorvollen Inhalten

Kollegin Donna Mills inspirierte Fairchild, die Plattform seit Juli 2026 nutzt

Seit Januar 2026 zurück bei «Reich und Schön» nach 17 Jahren Pause

Morgan Fairchild (76) ist ab sofort auch auf Onlyfans vertreten. Die US-Schauspielerin, die durch die 80er-Jahre-Serie «Falcon Crest» und später als Chandler Bings Mutter in der Kultserie «Friends» bekannt wurde, hat sich einen Account auf der Plattform eingerichtet. Im Gespräch mit dem US-Magazin «People» verriet sie, welche Inhalte ihre Fans dort erwarten dürfen.

«Ich werde neue Fotos und Videos hochladen. Und bevor jemand fragt: Nein, nicht solche!», stellte Fairchild mit einem Augenzwinkern klar. Die Plattform ist vor allem für erotische Inhalte bekannt, die gegen Bezahlung abgerufen werden können. Die 76-Jährige verfolgt allerdings andere Pläne. «Hauptsächlich werde ich einfach albern sein und über alles reden, was mir gerade durch den Kopf geht», erklärte sie.

Diese Seite kennen ihre Fans noch nicht

Mit ihrem neuen Account möchte Fairchild ihren Anhängern einen persönlicheren Einblick in ihr Leben ermöglichen. «Die Leute kennen die Figuren, die Kleidung und die grossen Haare», sagte die Schauspielerin. Weniger bekannt sei dagegen ihre Begeisterung für Wissenschaft oder wie sehr ihre Schwester sie zum Lachen bringen könne. Genau solche Seiten ihrer Persönlichkeit wolle sie künftig zeigen.

Wie Fairchild gegenüber «Entertainment Weekly» berichtete, hätten mehrere Freunde sie zu dem Schritt ermutigt. Inzwischen habe sie bereits zahlreiche Fotos und Videos produziert und offenbar viel Freude daran gefunden. Auf ihrem Onlyfans-Profil erklärt sie zudem, dass sie in einer zunehmend isolierenden digitalen Welt wieder mehr menschliche Nähe schaffen möchte.

Kollegin Donna Mills brachte sie auf die Idee

Eine entscheidende Rolle bei Fairchilds Entschluss spielte offenbar Schauspielkollegin Donna Mills (85). Der frühere «Unter der Sonne Kaliforniens»-Star ist bereits seit Juli 2026 bei Onlyfans aktiv. Wie Fairchild gegenüber «USA Today» erklärte, habe Mills ihr von ihren positiven Erfahrungen berichtet. Daraufhin habe sie beschlossen, es ebenfalls zu versuchen.

Für Fairchild ist der Schritt auch Ausdruck ihres Wunsches, im Alter neugierig und aktiv zu bleiben. «Man wird älter, aber man will nicht alt sein», erklärte sie. Deshalb wolle sie weiterhin neue Dinge ausprobieren und mit den Entwicklungen der modernen Welt Schritt halten.

Auch beruflich bleibt die Schauspielerin aktiv. Im Januar 2026 kehrte sie nach 17 Jahren zur US-Soap «Reich und Schön» zurück. Seit Oktober 2025 betreibt sie zudem gemeinsam mit ihrer Schwester Cathryn Hartt den Podcast «2 Bitches From Texas».