Die niederländische Influencerin Vera Dijkmans sitzt seit sechs Tagen in einem Abschiebezentrum in Newark. Nun äussert sich das US-Heimatschutzministerium zu den Hintergründen.

Darum gehts Influencerin Vera Dijkmans sitzt seit sechs Tagen in einem Abschiebezentrum in Newark fest

Das DHS wirft ihr vor, länger als erlaubt geblieben zu sein, die Festnahme sei gezielt gewesen

Sie wurde 2019 schon abgeschoben, ein laufender Green-Card-Antrag gibt keinen legalen Status

Janine Enderli Redaktorin News

Die niederländische Influencerin Vera Dijkmans (29) sitzt seit sechs Tagen in einem US-amerikanischen Abschiebezentrum fest. Am vergangenen Mittwoch wurde sie von ICE-Agenten festgenommen. Ihre Familie befindet sich in grosser Sorge um sie.

«Ich fürchte um ihre Sicherheit. Sie wird wie eine Kriminelle behandelt», so ihre Mutter zu RTL Nieuws.

«Meistgesuchteste Onlyfans-Girlfriend»

Dijkmans war auf Einladung der UFC für eine Kampfsportveranstaltung in New Jersey eingereist – offenbar ohne gültiges Visum. Die Influencerin ist auf Onlyfans aktiv und hat insgesamt fast 6 Millionen Follower. Sie bezeichnet sich selbst als «meistgesuchteste Onlyfans-Girlfriend».

Nun hat sich das US-Heimatschutzministerium (DHS) zur Causa Dijkmans geäussert. Es teilte mit, dass das Model gegen die Einreisebestimmungen verstossen hatte. «Sie entschied sich, länger als erlaubt zu bleiben, was gegen die Gesetze unseres Landes verstösst.» Laut DHS war die Verhaftung Teil einer «gezielten Vollstreckungsmassnahme» gewesen. Die Behörde erklärte zudem, dass bereits seit August 2025 ein Abschiebeverfahren gegen Dijkmans läuft.

Schon einmal abgeschoben

Sie sei am 26. Mai 2026 von einem Einwanderungsrichter zur Ausreise verurteilt worden, da sie zu einer Anhörung nicht erschienen sei. Ihre Mutter sagte, ihre Tochter habe eine entsprechende Vorladung im Mai verpasst, da sie viel gereist sei.

Offenbar besass Dijkmans ein B2-Visum, das Touristen Aufenthalte von bis zu 180 Tagen erlaubt. Arbeiten oder dauerhaft in den USA wohnen darf man damit jedoch nicht. Ihre Familie erklärte gegenüber RTL Nieuws, dass sich die junge Frau bereits im Prozess befunden habe, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung – die sogenannte Green Card – zu beantragen.

Laufender Antrag bedeutet nicht automatisch einen legalen Status

Es ist nicht das erste Mal, dass Dijkmans mit den US-Einwanderungsbehörden in Konflikt gerät. Bereits im März 2019 war sie einmal zurückgewiesen worden, nachdem sie versucht hatte, über den Flughafen Houston in die USA einzureisen. Im August 2024 erhielt sie erneut eine temporäre Aufenthaltserlaubnis, blieb jedoch länger als erlaubt im Land.

Das DHS betonte: «Ein laufender Antrag auf eine Green Card gewährt keinen legalen Status in den Vereinigten Staaten.» Derzeit wartet Dijkmans in Haft auf ihre Abschiebung. Wie lange das dauern könnte, bleibt unklar.