Reality-TV-Star Edith Stehfest spricht offen über ihren Einstieg ins Erotikgeschäft nach der Trennung von Eric Stehfest. Sie sieht darin nicht nur ein Einkommen, sondern auch einen Schritt zu mehr Selbstwert und sucht offen das Gespräch mit ihrem Sohn.

Darum gehts Edith Stehfest verdient nach der Trennung von Eric Geld mit Erotik-Inhalten im Netz auf OnlyFans

Sie nennt die Fotos einen Heilungsprozess, nachdem sie 2012 Opfer einer Vergewaltigung wurde

Mit ihrem zehnjährigen Sohn sprach sie über die Plattform und den Zugang nur für Erwachsene

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Reality-TV-Star Edith Stehfest (31) musste sich nach der Trennung von Eric Stehfest (36) beruflich erst einmal neu orientieren. Heute verdient die ehemalige «Promis unter Palmen»-Teilnehmerin ihr Geld unter anderem in der Erotik-Branche.

Auf Plattformen wie Onlyfans und 4Based veröffentlicht sie freizügige Aufnahmen. Ein Schritt, der ihr laut eigener Aussage gegenüber «Bild» nicht nur finanzielle Unabhängigkeit verschafft, sondern auch ihr Selbstwertgefühl gestärkt hat.

«Heilungsprozess für meine Seele»

Bereits bei der Ankündigung eines Onlyfans-Accounts Anfang des Jahres stellte sie klar, dass es ihr keineswegs «um billiges Darstellen geht, sondern um ehrlichen, superschönen, exklusiven Content».

Der Entschluss, ins Erotik-Geschäft einzusteigen, sei für sie besonders bedeutsam gewesen, da sie 2012 Opfer einer Vergewaltigung wurde. «Dass ich mich und meinen Körper auf Fotos schön finde, ist ein unglaubliches Gefühl», erklärte sie weiter. Die gesamte Erfahrung empfinde sie als «Heilungsprozess für meine Seele». Fans dürften zwar Wünsche äussern, über die Umsetzung entscheide jedoch allein sie selbst. «Gerade vor dem Hintergrund meiner Vergangenheit bedeutet mir die Selbstbestimmung über meinen Körper und meine Bilder sehr viel.»

Berufliche Neuorientierung nach Ehe-Aus

Nach zehn Jahren Ehe gaben Edith und Eric Stehfest 2025 ihre Trennung bekannt, das Scheidungsverfahren läuft derzeit noch. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Sohn Aaron (10) und Tochter Aria (5). Nach der Trennung musste Stehfest ihren Lebensunterhalt neu organisieren.

Inzwischen verzeichnet ihr Onlyfans-Kanal mehr als 10.000 Likes. Ein Monatsabonnement kostet umgerechnet rund 16 Franken, das Jahresabo etwa 118 Franken. Genaue Einnahmen nennt sie nicht, betont jedoch: «Es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, für meine Arbeit aufrichtig entlohnt zu werden.»

Offener Austausch mit ihrem Sohn

Als Stehfest Anfang des Jahres ihren Einstieg ins Erotikgeschäft bekanntgab, folgte rasch Gegenwind im Netz. Hatte sie die Kritik anfangs noch mit der Aussage abgewehrt, das gehe ihre Kinder schlicht nichts an, suchte sie inzwischen das Gespräch mit ihrem zehnjährigen Sohn.

«Ich wusste, dass irgendwann Leute vor allem auf meinen Sohn zukommen und ihm irgendetwas zu mir und meinen Fotos erzählen und falsche Dinge behaupten», so Stehfest. Deshalb habe sie ihm offen erklärt, «was ich da im Internet mache».

Das Gespräch sei harmonisch verlaufen: «Ich habe ihm verdeutlicht, dass ich mich nicht völlig nackt zeige. Und mir war wichtig, dass er versteht, dass nur Erwachsene diese Fotos sehen können.» Weiter habe sie ihm vermittelt, dass es sich um eine reguläre Arbeit handle und deshalb «Mama mit euch in den Urlaub fahren und all die tollen Dinge machen kann».

Während Eric Stehfest inzwischen wieder in einer Beziehung ist, geht Edith übrigens vorerst allein durchs Leben – und bleibt «gespannt, wann mir mein Traumprinz begegnet».