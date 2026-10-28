DE
FR
Abonnieren

«Erotik verkauft sich immer noch gut»
Micaela Schäfer legt ihre Einnahmen offen

Micaela Schäfer verdient mit Onlyfans richtig gutes Geld. Trotzdem steht das Erotikmodel finanziell in der Kreide. Jetzt erklärt sie, wie das zusammenpasst.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/5
Spricht offen über ihre Finanzen: Micaela Schäfer.
Foto: Remo Bernet

Darum gehts

  • Micaela Schäfer setzte mit Onlyfans in 1,5 Jahren 1 Million Euro um
  • Abgaben drücken den Gewinn; Webcams bringen am meisten
  • 1,5 Millionen Schulden auf fünf Immobilien könnten bis 60 weg sein
Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Micaela Schäfer (42) gewährt am Rande der Erotikmesse Venus Einblick in ihre Finanzen. Gegenüber der «Berliner Zeitung» sagt die Ex-«GNTM»-Kandidatin: «Durch Onlyfans habe ich innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro gemacht.» Der Gewinn liege «weit darunter», weil Plattform, Agentur und Steuerbehörden mitkassieren. Übrig bleibe trotzdem «viel Geld für eine Arbeit, die einem Spass macht».

Seit über 20 Jahren ist Schäfer im Erotikgeschäft und zeigt sich dabei selbstbewusst: «Ich provoziere gerne, ich habe kein Problem damit, mich auszuziehen und mich vor anderen Menschen zu zeigen.»

Mehr zu Micaela Schäfer
Micaela Schäfer ist auf Männerjagd.
«Will keine Emanze sein»
So stellt sich Micaela Schäfer ihren Traummann vor
TOI_Micaela.jpg
Mit Video
Fans zweifeln an Echtheit
Micaela Schäfer schockt mit neuem Tattoo
Soulin Omar (l.) ist als Model international erfolgreich, Marie Nasemann (M.) ist Schauspielerin und Theresia Fischer tummelt als Realitystar durch Trash-Formate.
Lena Gercke, Barbara Meier
Die erfolgreichsten «Germany's Next Topmodel»-Kandidatinnen
... kann Micaela Schäfer königlich leben.
Mit Video
Model, Unternehmerin
Micaela Schäfer zieht für einmal finanziell blank

Das Erotikgeschäft boomt aktuell, wie Schäfer verrät. «Da ist wahnsinnig viel Geld zu holen, weil Erotik sich immer noch sehr gut verkauft.» Die Branche habe sich aber auch verändert: Früher war sie auf grosse Marken angewiesen, die nur einmal für ein Shooting zahlten. «Heute kann ich ein Video drehen, es 500 Mal verkaufen und 500 Mal daran verdienen, weil ich die Rechte daran habe», sagt Schäfer. Am meisten Kasse macht sie mit Livestreams per Webcam.

Schäfer hat Schulden

Trotz Millionenumsatz hat der Erotikstar Schulden im Millionenbereich. «Ich habe 1,5 Millionen Euro Kreditschulden, keine einzige meiner fünf Immobilien ist abbezahlt», gibt sie zu. Die Immobilien seien jedoch eine geplante Altersvorsorge: «Wenn nichts Schlimmes auf der Welt passiert, bin ich mit 60 wahrscheinlich aus den Schulden raus.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Schäfer ist nicht die einzige, die offen über ihre Onlyfans-Einnahmen spricht. Ex-«GZSZ»-Schauspielerin Anne Wünsche (35) sagt, 2025 knapp zwei Millionen Franken mit der Plattform verdient zu haben. Dschungelstar Sarah Kern (57) soll einen fünfstelligen Betrag im ersten Monat kassiert haben.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen