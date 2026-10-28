Micaela Schäfer legt ihre Einnahmen offen

Micaela Schäfer verdient mit Onlyfans richtig gutes Geld. Trotzdem steht das Erotikmodel finanziell in der Kreide. Jetzt erklärt sie, wie das zusammenpasst.

Darum gehts Micaela Schäfer setzte mit Onlyfans in 1,5 Jahren 1 Million Euro um

Abgaben drücken den Gewinn; Webcams bringen am meisten

1,5 Millionen Schulden auf fünf Immobilien könnten bis 60 weg sein

Fynn Müller People-Redaktor

Micaela Schäfer (42) gewährt am Rande der Erotikmesse Venus Einblick in ihre Finanzen. Gegenüber der «Berliner Zeitung» sagt die Ex-«GNTM»-Kandidatin: «Durch Onlyfans habe ich innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro gemacht.» Der Gewinn liege «weit darunter», weil Plattform, Agentur und Steuerbehörden mitkassieren. Übrig bleibe trotzdem «viel Geld für eine Arbeit, die einem Spass macht».

Seit über 20 Jahren ist Schäfer im Erotikgeschäft und zeigt sich dabei selbstbewusst: «Ich provoziere gerne, ich habe kein Problem damit, mich auszuziehen und mich vor anderen Menschen zu zeigen.»

Das Erotikgeschäft boomt aktuell, wie Schäfer verrät. «Da ist wahnsinnig viel Geld zu holen, weil Erotik sich immer noch sehr gut verkauft.» Die Branche habe sich aber auch verändert: Früher war sie auf grosse Marken angewiesen, die nur einmal für ein Shooting zahlten. «Heute kann ich ein Video drehen, es 500 Mal verkaufen und 500 Mal daran verdienen, weil ich die Rechte daran habe», sagt Schäfer. Am meisten Kasse macht sie mit Livestreams per Webcam.

Schäfer hat Schulden

Trotz Millionenumsatz hat der Erotikstar Schulden im Millionenbereich. «Ich habe 1,5 Millionen Euro Kreditschulden, keine einzige meiner fünf Immobilien ist abbezahlt», gibt sie zu. Die Immobilien seien jedoch eine geplante Altersvorsorge: «Wenn nichts Schlimmes auf der Welt passiert, bin ich mit 60 wahrscheinlich aus den Schulden raus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schäfer ist nicht die einzige, die offen über ihre Onlyfans-Einnahmen spricht. Ex-«GZSZ»-Schauspielerin Anne Wünsche (35) sagt, 2025 knapp zwei Millionen Franken mit der Plattform verdient zu haben. Dschungelstar Sarah Kern (57) soll einen fünfstelligen Betrag im ersten Monat kassiert haben.