Kate Nash schreibt mit ihrer aktuellen Tour wohl rote Zahlen. Um das erwartete Minus von 16'000 Dollar auszugleichen, will die Sängerin erneut mit freizügigen Fotos auf Onlyfans Geld verdienen.

Darum gehts Kate Nash erwartet auf ihrer Nordamerika-Tour ein Minus von rund 16'000 US-Dollar und nutzt Onlyfans

Nash kritisiert geringe Einnahmen für Kunstschaffende trotz vieler Streams und Ticketverkäufe

Seit November 2024 nutzt Nash Onlyfans, trotz 20 Jahren Karriere und 880'000 Spotify-Hörenden

Saskia Schär Redaktorin People

Kate Nash (39) kann es sich kaum leisten, auf Tour zu gehen. Die britische Sängerin rechnet bei ihrer aktuellen Nordamerika-Tour mit einem Verlust von rund 16'000 US-Dollar. Das erzählte sie laut «The Independent» in einem Video auf ihrem Onlyfans-TV-Kanal. Die fehlende Summe will sie mit erotischen Fotos auf der Plattform aufbringen.

«Ich bin in einer privilegierten Lage, weil ich mit meinem Musikkatalog Geld verdiene», sagte sie in einem «Guardian»-Interview. «Aber ich muss trotzdem meinen Hintern auf Onlyfans verkaufen, um auf Tour gehen zu können.» Freunde von ihr würden inzwischen ihre Instrumente und Möbel verkaufen, um überhaupt noch touren zu können. Andere verzichteten ganz darauf.

Musikerin fordert faire Bezahlung

Nash kritisiert vor allem, wie ungerecht die Einnahmen in der Musikbranche verteilt sind: Zwar werde mit Musik ein Millionenumsatz erzielt, doch bei den Kunstschaffenden selbst komme davon viel zu wenig an. Sie persönlich zahle sogar drauf, weil sie bei Konzerten auf eine echte Liveband statt auf vorproduzierte Backing-Tracks setze und zudem eine Ton- und Lichttechnikerin sowie weitere Crewmitglieder beschäftige, erklärte sie dem Bericht zufolge auf ihrem Kanal. Angesichts von Millionen Streams und Tausenden verkauften Tickets müsse es eigentlich möglich sein, eine Band und eine Crew fair zu entlohnen, findet die Britin.

Auf Instagram wirbt sie humorvoll für die Blüttelplattform und erklärt sogleich, wofür das Geld unter anderem draufgehen wird: «Gagen für Band und Crew, Flüge, Motels, der Van! Hash Browns und vegane Würstchen, Filterkaffee, Chips, Trucker-Caps, rote Plastikbecher». Weiter werde mit dem Geld «Krimskrams an jeder Tankstelle, an der wir halten» gekauft sowie Benzin, Essen und «Gipse für gebrochene Gliedmassen und andere potenzielle Rock-’n’-Roll-Krankheiten wie Gürtelrose und Bettwanzen.»

Finanzielle Probleme trotz langer Karriere

Die Musikerin ist seit November 2024 auf Onlyfans aktiv. Damals startete sie die Kampagne «Butts for Tour Buses», um mit Fotos ihres Pos die Finanzierung ihrer Tourneen zu sichern. Wie sie in ihrem Onlyfans-Video erzählte, brauchte sie damals dringend Geld. Kurz vor Weihnachten hatte sie aus Kostengründen bereits ein Crewmitglied entlassen müssen. Mit den zusätzlichen Einnahmen wollte sie unter anderem offene Rechnungen bezahlen.

Jetzt muss sie erneut darauf hoffen, genug Geld auf der Plattform zu verdienen. Und das, obwohl sie schon seit rund zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft steht und auf Spotify knapp 880'000 monatliche Hörerinnen und Hörer verzeichnet. Ihren grossen Durchbruch feierte Nash 2007 mit dem Hit «Foundations», ein Jahr später wurde sie mit dem Brit Award als beste britische Künstlerin ausgezeichnet.

Mit diesem Schritt steht Nash nicht allein da. Auch andere Prominente nutzen die Plattform, um berufliche Projekte abzusichern: So eröffnete etwa der britische Wassersprung-Olympiasieger Jack Laugher (31) bereits 2021 einen Onlyfans-Account, um seine Trainingskosten und den Weg zu den Olympischen Spielen zu finanzieren, da seine Einnahmen dafür nicht ausreichten.