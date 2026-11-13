Vera Dijkmans wollte zu einem UFC-Event nach New York, nun sitzt die niederländische Influencerin in ICE-Gewahrsam. Ihre Mutter hat eine schlimme Vermutung.

Darum gehts Die niederländische Influencerin Vera Dijkmans wurde am Flughafen Newark von der ICE festgenommen

Ihre Mutter sagt, Dijkmans habe wohl ein abgelaufenes Visum und einen Gerichtstermin verpasst

Schon fast 500'000 Ausschaffungen in diesem Jahr in den USA

Marian Nadler Redaktor News

Die niederländische Influencerin Vera Dijkmans (29) wurde von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen. Ihre verzweifelte Mutter zu RTL Nieuws: «Ich fürchte um ihre Sicherheit.»

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Dijkmans, die auf der Erotik-Plattform Onlyfans aktiv ist und über 5,7 Millionen Follower auf Instagram hat, wurde am Mittwoch der vergangenen Woche am Flughafen Newark im US-Bundesstaat New Jersey festgenommen. Die Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) hatte sie zu einer Kampfsportveranstaltung in New York eingeladen. «Sie arbeitet viel in Amerika und hat ein B2-Visum. Damit kann man sich länger im Land aufhalten als mit einem regulären Touristenvisum», erklärt ihre Mutter.

«Sie wird wie eine Kriminelle behandelt»

Vermutlich lief das Visum aber ab, ohne dass Dijkmans es wusste. «Sie erhielt ein Schreiben, in dem stand, dass sie wegen ihrer Aufenthaltserlaubnis vor Gericht erscheinen müsse», sagt ihre Mutter. «Aber sie hat das Schreiben verpasst, weil sie auf Reisen war.»

Dijkmans Familie macht sich Sorgen: «Wir können sie nicht erreichen, wir müssen warten, bis sie anruft. Nach der Festnahme durfte sie keine persönlichen Gegenstände mitnehmen. Nicht einmal eine Zahnbürste. Sie trägt eine dieser Gefängnisuniformen. Sie wird wie eine Kriminelle behandelt, es ist furchtbar.»

ICE jagt Abschieberekord

Wie RTL Nieuws weiter berichtet, ist der Ausschaffungsknast, in dem Dijkmans festgehalten wird, eines der berüchtigsten in den USA. Es würde Berichte geben, wonach die Insassen zu wenig essen bekämen und Ungeziefer herumlaufe.

In den vergangenen Monaten hat die US-Einwanderungsbehörde ICE auf Anordnung von Präsident Donald Trump (80) Hunderttausende Menschen festgenommen und inhaftiert. Die Begründung: Die Leute würden sich illegal im Land aufhalten. Fast eine halbe Million Menschen wurden in diesem Jahr bereits ausgeschafft. Bei Auseinandersetzungen zwischen ICE-Beamten und Demonstranten kamen mehrere Menschen ums Leben.