Eine 23-jährige Schweizerin sitzt in den USA in Haft. Die Einwanderungsbehörde ICE verhaftete die junge Frau am Flughafen. Sie ist zwar mit einem US-Bürger verheiratet, wartet aber noch auf ihre Greencard.

Angela Rosser Journalistin News

Es hätten entspannte Ferien mit der Familie werden sollen. Nun sitzt eine 23-jährige Schweizerin mit 70 anderen Personen in einer Zelle. Die junge Frau aus Zürich wurde am 30. Oktober am Flughafen in Dallas in Texas von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen.

Die junge Frau, die mit einem US-Amerikaner verheiratet ist und in Dallas lebt, war auf dem Weg zu einem Treffen mit ihrer aus der Schweiz angereisten Familie, wie «watson» berichtet. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt gegenüber dem Newsportal die Verhaftung.

Antrag auf Greencard ist hängig

Die Familie der jungen Frau erzählte gegenüber «watson», dass ihre Tochter 2023 in die USA gereist ist, um als Au-pair zu arbeiten. Im vergangenen Jahr heiratete sie einen US-Amerikaner und beantragte eine Greencard, um dauerhaft in den Vereinigten Staaten bleiben zu können.

Aufgrund des noch laufenden Verfahrens verzichtete sie darauf, die USA zu verlassen, aus Angst, nicht wieder einreisen zu dürfen. Stattdessen reiste ihre Familie aus der Schweiz zu einem geplanten Wiedersehen an. Trotz vorheriger Abklärung wurde die Frau kurz vor dem Abflug plötzlich von ICE-Beamten in Zivil festgenommen.

EDA kann nicht eingreifen

Nun wird ihr vorgeworfen, sich illegal im Land aufzuhalten. Wie ihre Familie erklärt, sei die Situation «völlig intransparent». Sie sei vom Ausschaffungsgefängnis in Dallas in eine Haftanstalt in Oklahoma gebracht worden und sei mittlerweile wieder zurück im ersten Gefängnis in Dallas.

Das EDA erklärte gegenüber dem Medium, es stehe in Kontakt mit den US-Behörden und den Angehörigen. Es könne jedoch keine Haftentlassungen erwirken oder in das Gerichtsverfahren eingreifen.