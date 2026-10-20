DE
FR
Abonnieren

Selenski macht Vorwürfe
USA verzögern Lieferungen von Abfangraketen in die Ukraine

Wolodimir Selenski wirft der US-Regierung vor, die Lieferung bereits bezahlter Patriot-Abfangraketen für die Ukraine zu verzögern. Laut Medienberichten fehlt noch die Freigabe von Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Ukraine braucht dringend Abfangraketen.
Foto: AFP
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Das Verhältnis zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten scheint immer weiter zu bröckeln. US-Präsident Donald Trump (80) hatte den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski (48) vergangene Woche mehrmals scharf kritisiert. Nun geraten sogar die Waffenlieferungen aus den USA in die Ukraine scheinbar ins Stocken.

Selenski wirft der US-Regierung vor, die Lieferung bereits bezahlter Patriot-Abfangraketen zu verzögern. Das sagte der ukrainische Präsident am Montag vor US-Senatoren, wie unter anderem die «Washington Post» berichtet. Für eine Lieferung stehe noch die Unterschrift von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (46) aus, so Selenski weiter.

Recherchen der Zeitung bestätigen Selenskis Aussagen. So habe Hegseth eine Lieferung der Abfangraketen nicht abgelehnt – aber eben auch noch keine Freigabe erteilt.

Mehr zum Ukraine-Krieg
21208721.jpg
Wilde Theorie erhält neuen Auftrieb
Trump, der KGB-Agent?
Volodymyr Zelensky Talks With Donald Trump In Oval Office - Washington
Mit Video
Analyse
Beziehung auf dem Tiefpunkt
Warum Trump Selenski zum Sündenbock macht
President Trump Departs for a Rally in Dalton, GA
Während Knatsch mit Ukraine
Trump legt Russland-Zölle auf Eis – Moskau feiert Entscheid
composite.png
Analyse
Zwei Worte beenden die Freundschaft
Selenski schickt Trump eine versteckte Botschaft aus Brüssel

«Die Ukraine hat uns nichts gegeben»

In einem Post auf Telegram kritisierte Selenski die Trump-Regierung am Montag noch schärfer. «Es ist wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Ein Aggressor muss auch so bezeichnet werden. Wenn Raketenlieferungen für die ukrainische Verteidigung blockiert werden, während Sanktionen gegen Russland gelockert werden, dann ist das leider eine Verleugnung der Realität durch unsere Partner.»

Trump liess diese Kritik wiederum nicht auf sich sitzen. «Wir haben der Ukraine viel gegeben – sie hat uns nichts gegeben. Vergessen Sie das nicht», sagte er am Montag vor Reportern in Washington, wie der «Spiegel» schreibt. Der US-Präsident bezeichnete Selenski überdies als «keine echte Hilfe» bei den Friedensbemühungen mit Russland.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen