US-Präsident Donald Trump kritisiert die erneuten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien scharf. Er nennt sie eine «Schande» und warnt vor weltweit steigenden Energiepreisen.

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (80) kritisiert die Wiederaufnahme der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien scharf. In einem Interview mit dem Sender Newsmax sagte er: «Ich halte das für eine Schande.» Durch die Attacken würden die Energiepreise weltweit steigen.

Trump kündigte vor einigen Tagen an, dass Russland Energieprodukte – insbesondere raffinierten Dieselkraftstoff – in die Vereinigten Staaten liefern werde, um im Vorfeld der US-Zwischenwahlen zur Senkung der inländischen Kraftstoffpreise für amerikanische Landwirte, Lkw-Fahrer und Verbraucher beizutragen.

«Bin kein Fan»

In diesem Zusammenhang rief Trump auch einen beidseitigen Waffenstillstand aus, der es Russland und der Ukraine verbietet, Energie-Anlagen zu attackieren. Der von Trump ausgerufene Waffenstillstand hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Mittlerweile attackieren beide Seiten wieder die Energie-Anlagen des Gegners.

In dem Interview mit Newsmax schoss Trump erneut gegen Selenski. Er wolle einen Deal weniger als Putin. «Mit ihm lässt es sich nicht gut zusammenarbeiten. Ich glaube, eigentlich möchten beide, dass es endet. Aber ich finde den Umgang mit Selenski schwieriger als den mit Putin.» Er sei kein grosser Fan des ukrainischen Präsidenten.

Derweil gehen die gegenseitigen Attacken weiter. Die Ukraine fürchtet zudem, dass die USA ihre Geheimdienstinfos nicht mehr im gleichen Stil mit Kiew teilen werden. Dadurch werden neue Attacken unberechenbarer.