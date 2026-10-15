DE
FR
Abonnieren

Raketen-Angriff auf Flugplatz
Ukraine zerstört mehrere russische Kampfjets am Boden

Die Ukraine meldet einen Angriff auf einen russischen Flugplatz in der Region Woronesch. Laut Präsident Wolodimir Selenski wurden in der Nacht auf Donnerstag vier Su-34-Kampfjets zerstört und zwei weitere getroffen.
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
1/4
Dieses Foto von Selenski soll den zerstörten Flugplatz zeigen.
Foto: Telegram

Darum gehts

  • Die Ukraine meldet einen Angriff auf einen Flugplatz in Woronesch
  • Selenski: Vier Su-34 zerstört, zwei weitere getroffen
  • Kiew nennt Neptun-Raketen; Starlink lief später wieder
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Erfolgreicher Angriff der Ukraine gegen Russland gemeldet. In der Nacht auf Donnerstag wurde laut offiziellen Quellen ein Flugplatz in der Region Woronesch Nahe der ukrainischen Grenze beschossen. Laut Wolodimir Selenski (48) wurden mehrere russische Jagdbomber bei der Attacke getroffen.

«Vier Su-34-Flugzeuge wurden zerstört, zwei weitere Su-34-Flugzeuge wurden getroffen», schrieb der ukrainische Präsident auf Telegram. «Genau diese Flugzeuge standen für neue Angriffe auf die Ukraine bereit und waren mit Fliegerbomben bestückt», so Selenski weiter.

In seinem Post präsentierte der Präsident ein Satellitenfoto, das den zerstörten Flughafen von Oben zeigen soll. Für den Angriff kamen laut Selenski die ukrainischen Langstreckenraketen vom Typ «Neptun» zum Einsatz. Der Generalstab gab zudem bekannt, dass es auf dem Flugplatzgelände infolge der Attacke zu Explosionen und einem Brand gekommen sei.

Mehr zum Krieg in der Ukraine
Wolodimir Selenski hat sich in letzter Zeit mit gleich mehreren mächtigen Männern angelegt.
Zoff mit vier mächtigen Männern
Mit wem sich Selenski gerade alles anlegt
News Bilder des Tages Berlin, Olaf Scholz trifft Wolodymyr Selensky Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am 16.02.2024 g
Mit Video
Schreckliche Kriegsnacht
«Mindestens 600'000 Menschen sind ohne Strom»
composite (1).png
Analyse
Waffenruhe? Nicht mit ihm!
Geheime Liste verrät Putins eiskalten Winterplan
Daily Life In Ukraine 2026
Horror-General soll's richten
Jetzt will Putin den Kiew-Kollaps erzwingen – mit Kriegsverbrechen
Russia Ukraine War
Keine Frühwarnungen mehr
Trump hält Putin den Rücken für Angriffe frei
US-Präsident Trump behauptet, dass Putin mehr an einem Deal interessiert sei als Selenski.
Nächster Seitenhieb gegen Kiew
Laut Trump will Putin den Deal mehr als Selenski

Flugzeuge für Gleitbomben

Der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, hatte zuvor vor Raketenangriffen gewarnt. Russische Medien berichteten bisher jedoch nicht von dem ukrainischen Angriff.

Laut «T-Online» nutzen die russischen Streitkräfte Flugzeuge vom Typen Su-34 für Angriffe mit Gleitbomben. Nach Angaben der Ukraine setzt Russland im Schnitt rund 200 solcher Gleitbomben pro Tag gegen Ziele in der Ukraine ein. Berichten zufolge befinden sich auf dem getroffenen Flugplatz auch Munitions- und Treibstofflager.

Am Mittwoch hatte eine Blockierung des ukrainischen Starlink-Zugangs Operationen an der Front und Angriffe auf russische Militärstellungen erschwert. In der Nacht auf Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass die Verbindungen der Armee grösstenteils wieder hergestellt wurden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen