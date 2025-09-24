Selenski macht mysteriöse Andeutung zu Trump

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Trump kommuniziert ja meistens auf Truth Social – das kennen wir bereits. Am Dienstagabend setzte er jedoch einen Post ab, der alle überraschte. Die Ukraine sei mit Hilfe der Nato in der Lage «ihr gesamtes ursprüngliches Staatsgebiet zurückzuerobern». Für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski dürften diese Worte eine grosse Erleichterung gewesen sein. Er bedankte sich bei Trump und machte gleichzeitig eine mysteriöse Andeutung. Selenski sagte: «Ich bin Präsident Trump sehr dankbar. Ich kann derzeit keine Details dazu nennen. Trump verfügt über sehr wichtige Informationen zur Lage an der Front.»

Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Wenig später bezeichnete er den US-Präsidenten im Interview mit dem Sender Sky als «Game Changer». Trump sähe jetzt mehr ins Geschehen herein und verstehe die Situation besser. Ob dies mit den «wichtigen Informationen» von der Front zusammenhängt, beantwortete Selenski nicht.

Klar ist: Trump äusserte sich in der Vergangenheit immer wieder unterschiedlich zur Lage im Ukraine-Krieg. Die neuste Rhetorik ist insofern eine Kehrtwende, als dass er Kiew bislang dazu aufgefordert hat, gebietstechnisch Zugeständnisse zu machen.

Laut Aussenminister Marco Rubio wurde die Trump-Kehrtwende durch eine russische Eskalation ausgelöst. Trump habe «ausserordentliche Geduld» bewiesen und auf einen diplomatischen Durchbruch gehofft. Doch dies sei nicht nur in Stagnation gemündet, «sondern wir sind in eine Phase potenzieller Eskalation eingetreten». «In den letzten Nächten und davor gab es die historisch höchste Zahl an Angriffen.» Weiter beobachten die USA auch die Verletzung von Lufträumen und das Eindringen von Drohnen in das Hoheitsgebiet anderer Länder.

