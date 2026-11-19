Die russische Elite plant eine Zukunft nach Putin. Seit Putins Amtsantritt vor 26 Jahren verloren Oligarchen Macht und Einfluss. Nun träumen einige davon, nach seinem Abgang wieder politische Kontrolle zu erlangen.

Darum gehts Russlands Oligarchen denken laut BBC hinter verschlossenen Türen über die Zeit nach Putin nach

Ihr Vermögen liegt laut Forbes bei 700 Milliarden Dollar, Sanktionen begrenzen Zugang und Einfluss

Experte sieht nach Putins Abgang eine mögliche Rückkehr zur Oligarchie der 1990er-Jahre in Russland

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Seit 26 Jahren steht Wladimir Putin (74) an der Spitze des Kremls. Mit Blick auf ein mögliches Ende seiner Präsidentschaft hoffen die Superreichen in Russland auf eine Machtverschiebung. Laut einer Analyse des britischen Senders BBC bleiben Oligarchen während Putins Herrschaft zwar meist still – aus Angst vor Repressionen und dem Verlust ihrer Vermögen. Doch hinter verschlossenen Türen denken einige über eine Post-Putin-Ära nach, wie Russland-Experten gegenüber dem Sender angeben.

Die Superreichen Russlands planen demnach bereits für eine Zeit nach Wladimir Putin. Doch die Elite Russlands, deren kollektives Vermögen laut Forbes 700 Milliarden Dollar erreicht, fühlt sich Experten zufolge zunehmend isoliert. Westliche Sanktionen blockieren ihren Zugang zu Luxus und politischen Einfluss. Arkady Ostrovsky, Journalist bei «The Economist», spricht von einer «historischen, politischen Verschiebung» in der Denkweise der russischen Elite.

Nach Putin-Ende Rückkehr zur OIigarchie?

Ein Ex-Berater des Kremls, Dmitry Nekrasov, sieht in einem möglichen Machtvakuum nach Putins Abgang eine Rückkehr zu einer Oligarchie wie in den 1990er-Jahren, als Wirtschaftsbosse die Politik bestimmten. Andrei Melnitschenko, einer der reichsten Männer Russlands, sorgte mit einem Interview in der britischen Zeitschrift «The Economist» für Aufsehen. Er forderte ein Ende der Ein-Mann-Herrschaft und eine stärkere Einbindung Russlands in die Weltgemeinschaft.

Laut der russischen Analystin Alexandra Prokopenko spiegelt diese Äusserung die Sehnsucht einiger Tycoons nach einer offeneren Politik wider. Doch die Angst vor Repression lähmt sie noch. Viele hoffen auf eine Zukunft mit weniger Unterdrückung und mehr politischem Einfluss. Ob sie ihre Macht nach Putins Abgang zurückerlangen können, bleibt abzuwarten.