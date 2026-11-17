Europa zahlt zwölfmal mehr für Erdgas als die USA. In der Community wächst der Ärger über die Folgen für Europas Wirtschaft.

Der Krieg im Iran hat die globalen Energiemärkte aus dem Gleichgewicht gebracht. Besonders deutlich zeigt sich das beim Erdgas: Europa zahlt dafür derzeit rund zwölfmal mehr als die USA – ein historischer Rekord. Während amerikanische Unternehmen von günstigen Inlandspreisen profitieren, exportieren die USA ihr Flüssigerdgas zu Rekordpreisen und verdienen damit Milliarden.

Wie gross der Kostenvorteil durch die eigene Gasförderung ist, zeigt eine Studie des Ökonomen Lucas Davis von der University of California, Berkeley: Demnach sparten US-Gaskonsumenten zwischen 2007 und 2025 bis zu 4,3 Billionen Dollar.

Für Europa und Asien werden die hohen Energiepreise hingegen zunehmend zum Wettbewerbsnachteil und setzen insbesondere die Industrie unter Druck.

Leser ärgern sich über USA

Der Umstand, dass die USA um einiges besser wegkommen als Europa, was die Energiekosten anbelangt, trifft bei der Community einen Nerv. Zahlreiche Leserinnen und Leser macht das regelrecht hässig. Ein wiederkehrender Vorwurf lautet, dass Europa für die Krise bezahlt, während andere davon profitieren. «Die europäischen Leader haben sich ideologisch völlig verrannt. Profitieren tun andere. Wir zahlen», kommentiert etwa Martin Wüst.

Viele regen sich auch offen über die USA auf. Roberto Monova schreibt: «Ganz einfach: Der Plan der USA geht auf! Europa, und vor allem die EU mit ihren Politikern, sind einfach schwach und unfähig.» Roland Wyler fasst seine Sicht so zusammen: «Das nennt man wohl moderne amerikanische Wirtschaftspolitik: Erst kräftig mitmischen, dann kräftig kassieren und die Rechnung grosszügig den anderen überlassen.»

Björn Gerber wettert derweil gegen Netanyahu und Trump. Sie hätten die Krise verschuldet. Europa und die Schweiz bezahlten dafür mit höheren Treibstoffpreisen und einer höheren Teuerung. «Zuletzt bezahlt es jeder einzelne von uns: Mit sinkendem Lebensstandard.»

Sorgen um Europas Zukunft

Viele Kommentare verbinden die hohen Energiepreise mit politischen Fehlentscheiden. «Wer Kraftwerke abschaltet, bevor verlässlicher und bezahlbarer Ersatz bereitsteht, riskiert höhere Preise und neue Abhängigkeiten», warnt Justin Lanz.

Peter Schneider befürchtet, dass Europa wirtschaftlich und politisch an Einfluss verliert. Er ist überzeugt: «Europa wird für Jahrzehnte von den USA abhängig sein.»

Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie beschäftigt die Leserschaft. «Westeuropa zahlt sogar dreifach», glaubt Klaus Müllers. «Denn die weltweit höchsten Energiepreise führen dazu, dass die KI-Firmen wohl alle an anderen Orten sitzen werden als in Europa.»

Erneuerbare als Weg aus der Krise

Neben den kritischen Stimmen gibt es auch Kommentare, die in der Energiekrise einen Anstoss für einen Kurswechsel sehen. Der Tenor: Raus aus der Abhängigkeit hin zu erneuerbaren Energien. «Hoffentlich merkt man jetzt endlich in Europa, dass der einzige Weg aus dieser Misere Erneuerbare sind und nicht fossile Brennstoffe oder Uran von Typen wie Trump oder Putin», kommentiert Chris Hoss. Stefan Gisler fordert ebenfalls eine eigene Energieversorgung: «Wir müssen Energie souverän selber herstellen können: Wasser, Wind, Sonne, Erdwärme, Holz, etc.»

«Wir hätten es selber in der Hand», schreibt Adrian Habegger. «Diese Energiekrise wird hoffentlich die letzten fossilen Dinosaurier – gezwungen über den Geldbeutel – dazu bewegen, die Energiewende voranzutreiben ...»