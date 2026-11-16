Der Konflikt im Nahen Osten bringt die globalen Energiemärkte aus dem Gleichgewicht. Immer deutlicher zeigt sich nun, wer die Zeche für die Unruhen zahlt – die Länder in Europa. Eine neue Analyse zeigt, wie stark die Preisschere gegenüber den USA auseinandergeht.

Darum gehts Erdgas kostet in Europa rund zwölfmal mehr als in den USA, laut Bloomberg aktuell ein Rekordwert

Die USA profitieren von tiefen Inlandpreisen und exportieren Flüssigerdgas zu Weltmarktpreisen

Hohe Energiepreise belasten Industrien in Europa und Asien im Kostenkampf deutlich

Myret Zaki

Der Krieg im Iran hat die grösste Energiekrise der Geschichte ausgelöst. Darauf weist die Internationale Energieagentur (IEA) immer wieder hin. Besonders Europa ist betroffen: Gas ist hier mittlerweile zwölfmal teurer als in den USA, wie Javier Blas, Energie- und Rohstoffexperte der Finanzagentur Bloomberg, berichtet.

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Europäische Industrien benachteiligt

Mit steigenden Benzin- und Dieselpreisen konnte Teheran US-Präsident Donald Trump (80) zwar empfindlich treffen. Beim Erdgas zeigt sich aber ein ganz anderes Bild: In den USA ist es aktuell spottbillig.

In seinem Meinungsartikel hält der Bloomberg-Experte fest: Amerika profitiert gleich doppelt vom Krieg im Iran. Erstens von extrem tiefen Erdgaspreisen im eigenen Land. Und zweitens exportieren die Amerikaner ihre eigens geförderte Energie zu Rekordpreisen.

« Es ist mir völlig egal, ich sage es einfach: Wir verdienen uns dumm und dämlich! Donald Trump, zum Thema Erdgas »

Europa hingegen leidet unter sehr hohen Preisen für Öl und Gas. Dass der alte Kontinent für Erdgas zwölfmal mehr als die USA bezahlt, ist laut Bloomberg ein historischer Rekord. «Die USA haben den Krieg im Iran ausgelöst, doch bei den Erdgaspreisen blechen Europa und Asien», schreibt Bloomberg-Kolumnist Blas.

In Europa kostet Erdgas derzeit über 30 Dollar pro Million BTU (British Thermal Unit), eine angloamerikanische Masseinheit für Wärmeenergie. In Amerika sind es gerade einmal 2,5 bis 3 Dollar – «und das mitten in einer Energiekrise», betont Javier Blas. Dank des Fracking-Booms produzieren die USA grosse Mengen Erdgas selbst. Der amerikanische Binnenmarkt bleibt dadurch von den Versorgungsengpässen verschont.

Ein Vorteil von 4700 Milliarden Dollar

In den letzten 20 Jahren hat sich die amerikanische Gasproduktion mehr als verdoppelt. Daraus ergibt sich ein gewaltiger Vorteil für die USA, der sich genau beziffern lässt: Zwischen 2007 und 2025 sparte die US-Wirtschaft dank des Gasüberflusses 4,3 Billionen Dollar im Vergleich zu den Preisen in Europa und Japan, wie eine Studie der Universität von Kalifornien in Berkeley zeigt. Für das Jahr 2026 schätzt der Bloomberg-Experte, dass weitere 400 Milliarden Dollar an Einsparungen hinzukommen – unter dem Strich also 4,7 Billionen Dollar. In den USA ist Erdgas weiterhin der wichtigste Brennstoff zum Heizen: 2024 nutzten 47 Prozent der Haushalte Gas als Hauptheizquelle.

Noch nie war der Unterschied zwischen den europäischen und japanischen Gaspreisen und jenen in Kanada und den USA so gross wie jetzt. Nicht einmal 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine oder 2011 und 2012 nach der Atomkatastrophe von Fukushima war der Graben so tief. Heute bremst diese Situation die Industrien in Europa und Asien massiv. Der Grund: Sie stehen in einem Kostenkampf, den sie kaum gewinnen können.

Amerika gewinnt auf beiden Seiten

Gleichzeitig nutzen die USA die Lage aus und verkaufen ihr Flüssigerdgas in Rekordmengen zu den hohen Weltmarktpreisen. So schnappen sie den Golfstaaten – allen voran Katar – wichtige Marktanteile weg. Diese gehören zu den grossen Verlierern des Kriegs im Iran. Unter dem Strich kassiert Amerika doppelt: Im Inland profitiert die Wirtschaft von extrem tiefen Gaspreisen, im Ausland spülen die Exporte Milliarden in die Kasse.

US-Präsident Donald Trump ist sich dieser lukrativen Lage bewusst. «Der amerikanische Öl- und Gassektor verdient Hunderte Milliarden Dollar», erklärte er Ende Oktober an einer Wahlkampfveranstaltung. Zum ersten Mal habe der Präsident damit die Wahrheit gesagt, schreibt der Bloomberg-Kolumnist. «Es ist mir völlig egal, ich sage es einfach: Wir verdienen uns dumm und dämlich!», rief Trump seinen Anhängern der MAGA-Bewegung zu.

«Was er wohlweislich verschweigt», schliesst Javier Blas, «ist die Kehrseite der Medaille: Europa und Asien zahlen den hohen Preis für die Energiekrise, die Trump mit seinem Krieg ausgelöst hat. Darauf würde er wohl antworten: ‹Es ist mir völlig egal.›»