Die Heizsaison ist da – und droht bei den aktuellen Öl- und Gaspreisen zum teuren Spass zu werden. Doch wer ein paar einfache Regeln beachtet, umgeht den Nebenkosten-Hammer. Und das, ohne frieren zu müssen.

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Mischa Stünzi Redaktor Wirtschaft

Überall im Land gehen derzeit die Heizungen an. Bei den horrenden Preisen für Heizöl kann die kuschelig warme Wohnung aber ganz schön ins Geld gehen. Bei der nächsten Nebenkostenabrechnung droht das bittere Erwachen.

Auf der Energierechnung der Schweizer Haushalte ist Heizen so oder so der grösste Brocken: Laut Bundesamt für Energie gehen zwei Drittel des Energieverbrauchs allein fürs Heizen drauf.

Mit diesen simplen Massnahmen senkst du den Verbrauch beim Heizen und sparst schnell einmal Hunderte Franken – ohne zu frieren.