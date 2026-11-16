Am 17. November erscheinen die Memoiren von Ex-US-Präsident Joe Biden. Darin berichtet er von privaten Begegnungen mit Wolodimir Selenski und Wladimir Putin, rechnet mit politischen Weggefährten ab und enthüllt Angela Merkels Einschätzung von Donald Trump.

Darum gehts Joe Biden veröffentlicht am 17. November Memoiren über Amtszeit und Wahlkampf-Rückzug 2024

Wolodimir Selenski sei privat launisch und stur, Putin wirke wie ein beleidigter Teenager

Biden wirft Benjamin Netanyahu Trump-ähnliche Tendenzen vor

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Vier Jahre lang verhandelte Joe Biden (83) als US-Präsident mit den mächtigsten Politikern der Welt. Am 17. November erscheint sein Buch «Promise Me, America». Darin blickt der Vorgänger von Donald Trump (80) auf seine Amtszeit und seinen Wahlkampf-Rückzug 2024 zurück – und teilt kräftig gegen andere Staatschefs aus, wie das «Wall Street Journal» berichtet. Die brisantesten Enthüllungen im Überblick.

1. Selenski: Launisch und stur

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) findet Biden anerkennende Worte. Seine Bühnenerfahrung als Schauspieler habe ihm in der Rolle als Kriegspräsident geholfen, Menschen zu überzeugen. Doch hinter verschlossenen Türen sei die Zusammenarbeit nicht immer einfach gewesen. Selenski habe in privaten Gesprächen «launisch und stur» sein können, schreibt Biden. Zudem sei er angesichts der Unterstützung im Russland-Ukraine-Krieg «weniger dankbar» gewesen, als es der damalige US-Präsident erwartet hatte.

2. Putin: Wie ein beleidigter Teenager

Wenig schmeichelhaft fällt Bidens Beschreibung von Wladimir Putin (74) aus. Der russische Präsident habe bei Treffen gerne eine demonstrativ gleichgültige Haltung eingenommen. Er habe sich im Sessel zurückgelehnt und so getan, als interessiere ihn das Gespräch kaum – «wie ein Teenager», beschreibt Biden das Verhalten. Der Ex-Präsident erinnert sich auch an Putins beleidigten Tonfall.

3. Netanyahu: Trump-ähnliche Tendenzen

Auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (77) bekommt sein Fett weg. Das Verhältnis zwischen den beiden war schon lange angespannt. Besonders ein Punkt störte Biden massiv: Netanyahu habe «Trump-ähnliche Tendenzen», schreibt er. Er gehe mit der Wahrheit ziemlich locker um und scheue sich nicht, demokratische Institutionen seinen persönlichen Bedürfnissen unterzuordnen. Biden kritisiert zudem, dass seine Bemühungen, Netanyahu im Gaza-Krieg zu Zurückhaltung zu bewegen und das Leid der Zivilbevölkerung zu begrenzen, nicht genügend Wirkung gezeigt hätten.

4. Merkel über Trump: Emotional und fasziniert von Putin

Biden schildert nicht nur seine eigenen Eindrücke. Er verrät auch, was die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (72) über Trump denkt. Nach Bidens Amtsantritt 2021 habe sie offen mit ihm über ihre Erfahrungen mit dem Republikaner gesprochen. Merkel habe Trump als «emotional» beschrieben. Sein Verhalten bei gemeinsamen Treffen sei stärker von seinen Launen als von Fakten geleitet gewesen.

Besonders irritiert habe sie seine Faszination für Wladimir Putin und andere Politiker mit autoritären und diktatorischen Zügen. Weshalb Trump ausgerechnet solche Machthaber bewunderte, sei auch für Biden ein Rätsel geblieben.