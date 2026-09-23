Im Mordprozess um den kleinen Fabian lehnt das Gericht am Mittwoch mehrere Anträge der Verteidigung ab. Videos einer Wildtierkamera und Google-Suchen der Angeklagten stehen im Fokus. Wann kommt es zum Urteil?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der 30. Prozesstag im Mordfall Fabian endet nach 51 Minuten

Das Gericht zeigt drei Wildtierkamera-Videos. Die Qualität der Aufnahmen sehr schlecht

Richter lehnt zwei Beweisanträge der Verteidigung ab

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Der 30. Prozesstag im Fall Fabian (†8) war bereits nach 51 Minuten vorbei. Drei Videos von Fahrzeugbewegungen wurden von der Verteidigung abgewertet, der Richter bewertete die Sache anders, berichtet «Bild».

Die Verteidigung der Beschuldigten Gina H.* wollte Raffaela J.* (41), die am 11. Oktober 2025 im Wald bei Gross Breesen nach Fabian gesucht haben soll, als Zeugin hören. Sie ist die beste Freundin von Fabians Mutter. Doch der Richter lehnte den Antrag ab.

Im zweiten Beweisantrag wollte die Verteidigung eine erneute Analyse der Bewegungsdaten bewirken. Sie sollen beweisen, dass Gina H. Fabian in Güstrow nicht begegnet sein kann und nicht die Zeit hatte, seine Leiche zu verbrennen. Auch der zweite Beweisantrag wurde abgeschmettert. Die Begründung des Richters: «Die Bewegungsdaten schliessen eine Tatbeteiligung der Angeklagten grundsätzlich nicht aus.»

Videos stehen an Prozesstag 30 im Fokus

Das Gericht zeigte schliesslich drei Videos einer Wildtierkamera. Die Qualität der Aufnahmen war Medienberichten zufolge schlecht.

13 Oktober 2025 – 22.31 Uhr

Ein erstes Video zeigt die dunkle Einfahrt beim Tümpel nahe Klein Upahl. Nur Scheinwerferlichter sind zu sehen: Ein Auto kommt direkt aus dem Wald und fährt Richtung Lohmen. Zu dieser Zeit war Gina H. erst mit ihrem Bekannten Christian D.* (37) und später mit Nachbar Olaf K.* (58) vor Ort.

13 Oktober 2025 – 23.21 Uhr

Knapp eine Stunde später erfasst dieselbe Kamera erneut ein Fahrzeug – diesmal in der entgegengesetzten Richtung. Christian D. und Gina H. waren gegen 21.30 Uhr Richtung Klein Upahl aufgebrochen, später folgte Olaf K.

14 Oktober 2025 – 10.08 Uhr

Am nächsten Morgen rollt ein oranger Ford Ranger aus Richtung Lohmen in den Wald. Genau so ein Modell fährt Gina H. Sie ist an diesem Vormittag mit ihrer Freundin Heike M.* (48) unterwegs – wenig später meldet sie den Leichenfund.

Die Verteidigung nannte die Videos wertlos: Fahrzeugtypen seien gar nicht erkennbar. Gegen Ende des kurzen Prozesstages trug die Staatsanwaltschaft noch die Internetrecherchen der Angeklagten vor. Der wichtigste Punkt: Die Angeklagte soll am Tattag online nach Polizeimeldungen gesucht haben.

* Namen bekannt