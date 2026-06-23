Nach der Tötung des kleinen Fabian führte Gina H. Polizisten zur Leiche des Buben. Am Dienstag kommt vor Gericht heraus: Die Beschuldigte machte gegenüber den Einsatzkräften verdächtige Aussagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabian (†8) am 14. Oktober 2025 tot in Klein Upahl (D) gefunden

Gina H. soll ihn mit sechs Messerstichen getötet haben

Polizist spricht vor Gericht über merkwürdige Aussagen der Verdächtigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, führte Gina H.* mehrere Polizisten an einen Tümpel im deutschen Klein Upahl (D) – und zur Leiche des kleinen Fabian (†8). Mittlerweile wurde Gina H.* angeklagt. Sie soll den Sohn ihres Ex-Partners getötet haben. Am Dienstag sagten mehrere Polizisten zu dem Fall aus – und zum Tag, als H. ihnen den leblosen Körper des Kindes zeigte.

Vor allem die Aussage einer Einsatzkraft stach am Dienstag heraus, wie der «Berliner Kurier» berichtet. Am Tümpel, so die Aussage des Mannes, sei er mit der heute Tatverdächtigen und ihrer ebenfalls anwesenden Nachbarin Heike M.* ins Gespräch gekommen.

Die merkwürdigen Aussagen der Gina H.

Anders als Heike M. soll Gina H. vor Ort nicht geweint haben – und dafür ungefragt eine Erklärung geliefert haben. «Sie sagte, dass sie auch gerne weinen würde und das von aussen vielleicht komisch aussehen würde. Aber sie habe am Wochenende schon so viel geweint, dass es nicht mehr gehen würde», zitiert der «Berliner Kurier» den Beamten.

Dem Polizisten sei noch eine weitere merkwürdige Aussage aufgefallen, erklärte er weiter vor Gericht. So soll die Beschuldigte geäussert haben, dass sie nicht verstehen könne, wie man einem Kind so etwas antun könne. «Und dass es ja jemand gewesen sein muss, der wüsste, dass da unten eine Schweinekuhle sei und dass sich dieser Ort anbieten würde, jemanden bewusst zu entsorgen.»

Was Gina H. vorgeworfen wird

Die Worte Gina H.s hätten bei ihm und Heike M. Verwunderung ausgelöst, behauptete der Polizist. Gina H. soll sich anschliessend entschuldigt haben.

Gina H. wird vorgeworfen, Fabian am 10. Oktober 2025 an dem Tümpel in Klein Upahl mit mindestens sechs Messerstichen in den Oberkörper getötet zu haben. Später soll sie die Leiche des Buben mit Grillanzünder angezündet haben, wohl um Spuren zu verwischen. Bis zu einer Verurteilung gilt für Gina H. die Unschuldsvermutung.

* Namen bekannt