Gina H. soll den Sohn ihres Ex-Partners getötet haben. Ihre beste Freundin Heike M. äussert sich jetzt zum Fall. Sie beschreibt das skurrile Verhalten der Verdächtigen nach der Tat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland: Gina H. (30) wird des Mordes an dem Sohn ihres Ex-Partners beschuldigt

Freundin berichtet von emotionslosem Verhalten und skurrilen Aussagen bei Tatortbesuch

Opfer war 8 Jahre alt, Tatmotiv laut Zeugin möglicherweise Eifersucht und Finanzen

Marian Nadler Redaktor News

Es sind verstörende Dinge, die Heike M.* (52) im Gespräch mit «Bild» erzählt. Es geht um Gina H.* (30), ihre beste Freundin, die verdächtigt wird, Fabian (†8), den Sohn ihres Ex-Partners, getötet zu haben. Jetzt packt die Vertraute der Angeklagten aus.

Die Kernaussage der Frührentnerin: «Ich glaube nicht an ihre Unschuld» Sie erzählt, wie H. sie zur Leiche des Buben führen wollte. Warum sie mitkam? «Ich wollte wissen, was da dran ist. Wollte den Fundort sehen.»

«Nicht die Gina, die ich kannte»

Auf der Fahrt zum Ort des Grauens habe die Mordverdächtige erstaunlich emotionslos und ruhig gewirkt, berichtet Heike M. «Ich habe versucht, mit Gina zu reden. Sie hat nur geradeaus geguckt und geschwiegen.»

An dem Tümpel im deutschen Klein Upahl angekommen, wurde es bizarr. Heike M. ist auf einen Rollator angewiesen, konnte nicht zu Fabian. Gina H. wollte trotzdem zur Leiche.

«Vorher fragte sie: ‹Soll ich dir ein Bild machen?› Da fiel mir alles aus dem Gesicht!», erinnert sie sich. Bis heute ist sie fassungslos. «Wie kann man nur auf die Idee kommen, ein Kind, das so zugerichtet daliegt, fotografieren zu wollen?»

Das Verhalten ihrer Nachbarin kann Heike M. noch immer nicht nachvollziehen. «Das war nicht die Gina, die ich kannte. Wenn jemand so was findet, sind doch Emotionen da.» Aber Gina H. soll keine Reaktion gezeigt haben. Erst, als die Polizei ihr Handy beschlagnahmen wollte, sei sie laut geworden, habe herumgeschrien und es krampfhaft festgehalten, behauptet M.

Eifersucht als Motiv?

Kürzlich sahen sich die beiden Frauen vor Gericht wieder. «Sie hat mich nicht einmal angeguckt. Ich war ihre beste Freundin», schildert Heike M. «Warum hat sie mich da hereingezogen?»

Gina H. hüllt sich weiter in Schweigen. Heike M. hat eine Theorie, was das Motiv für die Tötung des Buben gewesen sein könnte. «Eifersucht. Und dann noch das Finanzielle.» Ginas Ex-Partner hätte keinen Kindesunterhalt mehr zahlen und Fabians Mutter nicht mehr kontaktieren müssen.

Heike M. wünscht der Beschuldigten, «dass sie ihren Sohn nie wiederbekommt und dass sie nie wieder rauskommt.» Fabians Mutter hat sie versprochen, gemeinsam das Grab des getöteten Kindes zu besuchen.

* Namen bekannt