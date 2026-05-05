Der Prozess um den getöteten Fabian geht in den dritten Verhandlungstag. Vor Gericht ging es insbesondere um emotionale Sprachnachrichten zwischen Fabians Vater und der Angeklagten. Ausserdem kam es zu einer unerwarteten Enthüllung.

Gina H. und Vater von Fabian (†8) sind wieder ein Paar

Gina H. und Vater von Fabian (†8) sind wieder ein Paar

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prozess gegen Gina H. (30) wegen Mordes an Fabian (†8) in Güstrow

Staatsanwaltschaft: Tatmotiv war Rettung der Beziehung zu Fabians Vater

Gina H. suchte am Tattag um 15 Uhr online nach Vermisstmeldungen

Überraschende Wende im Fall Fabian (†8)! Aktuell läuft der dritte Prozesstag gegen die Hauptangeklagte Gina H. (30). Die Deutsche soll den kleinen Jungen mit sechs Messerstichen getötet haben. Fabians Vater Matthias R.* musste am Dienstag erneut vor Gericht aussagen. Er gilt als zentraler Zeuge im Prozess, da er vier Jahre lang mit Gina H.* zusammen war.

Jetzt macht R. bei seiner Befragung allerdings eine unerwartete Enthüllung. Er und Gina H. sollen wieder ein Paar sein. «Das hat sich im Gefängnis im Januar ergeben», zitiert «t-online» Fabians Vater. Weiter gab R. an, er halte die 30-Jährige für unschuldig. «Ich stehe offen und ehrlich hinter ihr.»

Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wird Gina H. beschuldigt, Fabian am 10. Oktober 2025 unter einem Vorwand aus dem Haus seiner Mutter gelockt, auf ihn eingestochen und seine Leiche neben einem Tümpel in Klein-Upahl (D) zurückgelassen zu haben.

Gina H. bricht in Tränen aus

Während der Ausführungen des Vaters über ihre vergangene Beziehung zeigte Gina H. erstmals Emotionen. Als R. darüber sprach, wie ihr Pferd gestorben ist, musste sich die Angeklagte mehrfach schnäuzen und vergrub das Gesicht in ihren Händen.

Schliesslich ging es um die Trennung. Aus aufgetauchten Chatnachrichten geht hervor, dass H. ihrem Freund vorgeworfen habe, nicht für sie da gewesen zu sein.

«Mir wurde alles zu viel», sagte Letzterer. Schliesslich sei es zur Trennung gekommen. In den Nachrichten wirft der Vater H. «extremen Kontrollzwang» vor. Gina H. erwidert laut «t-online» in weinerlichem Ton: «Ich bin fertig, du hast mich zurückgelassen, das zerstört mich. Ich will nicht mehr, und ich kann nicht mehr. Ich bin den ganzen Tag nur am Spucken und am Zittern, habe die letzten Nächte nur noch geheult.» Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gina H. Fabian tötete, um ihre Beziehung zu R. zu retten.

Gina H. googelte Vermisstmeldungen

Am Tag von Fabians Verschwinden sei der Vater bis 16 Uhr seiner Arbeit nachgegangen, zitiert RTL aus dem Gericht. Zur Mittagszeit habe er noch mit Gina H. telefoniert. R. gab vor Gericht an, sich nicht mehr an den Inhalt des Gesprächs erinnern zu können. Um 16.53 Uhr habe Fabians Mutter versucht, ihren Ex-Partner zu erreichen, um zu fragen, ob der Achtjährige bei ihm sei. Anfangs habe er sich keine Sorgen gemacht, erst als die Stunden vergingen, wurde es ihm zunehmend mulmig.

Gina H. soll schon gegen 15 Uhr Vermisstmeldungen gegoogelt haben. Zu dem Zeitpunkt hatte noch nicht einmal Fabians Mutter das Verschwinden des Kindes bemerkt, berichtet RTL.

* Namen bekannt