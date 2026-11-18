Polens Sicherheitskräfte haben in letzter Sekunde ein Blutbad verhindert, indem sie eine geplante russische Provokation an der Grenze unterbunden haben. Russische Agenten wollten einen False-Flag-Anschlag inszenieren, um die Ukraine zu belasten und die Nato zu provozieren.

Darum gehts Polen vereitelte laut Bericht eine russische False-Flag-Operation an der Grenze zu Kaliningrad

Agenten wollten der Ukraine einen Anschlag zuschreiben und damit die Nato politisch provozieren

Ende Oktober verstärkte Polen Polizei, Grenzschutz und Antiterroreinheiten in der betroffenen Region

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Polnische Sicherheitskräfte haben eine geplante russische Sabotage-Provokation an der Grenze zur Oblast Kaliningrad verhindert. Wie die polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» unter Berufung auf hochrangige Vertreter der Sicherheitsbehörden berichtet, sollte die Operation zwischen Ende Oktober und Anfang November stattfinden und eine hohe Zahl an Opfern fordern.

Geheimdienstquellen bestätigten gegenüber der polnischen Zeitung, dass russische Kräfte einen Sabotageakt auf polnischem Boden im Grenzgebiet planten, möglicherweise mit Grenzübertritt und einem inszenierten Angriff auf ein Ziel in Russland selbst. Mit einer «False-Flag-Operation» sollte die Ukraine für den Angriff verantwortlich gemacht werden.

Russland soll Blutbad geplant haben

Ziel der Aktion sei gewesen, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Zudem sei ein schreckliches Blutbad geplant gewesen. «Wir hatten Informationen über konkrete Ziele, die angegriffen werden sollten. Die Russen rechneten mit vielen Opfern», erklärte ein Insider gegenüber «Rzeczpospolita». Weiter sei geplant gewesen, dass die Angreifer getötet werden, wobei Beweise für eine angebliche ukrainische Herkunft hinterlassen worden wären. Schliesslich hätte die geplante Inszenierung als Vorwand für eine politische Eskalation und als Kriegsgrund verwendet werden können.

Die Vorbereitungen für die Provokation wurden durch die erhöhte Aktivität russischer Geheimdienstoffiziere auf der russischen Seite der Grenze aufgedeckt. Ähnliche Warnungen sollen auch die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland erreicht haben.

Polen reagierte mit verstärkten Sicherheitsmassnahmen: Ende Oktober wurden Polizeikräfte und Antiterroreinheiten in die Region entsandt. Auch die Grenzschutzstellen wurden aufgestockt, und Spezialeinheiten führten Übungen durch, unterstützt von Drohnen. Laut Tomasz Siemoniak, dem Geheimdienst-Koordinator, wurde die Bedrohung als real eingeschätzt: «Wir mussten handeln.»