Pete Hegseth kämpft um seinen Posten: Der US-Kriegsminister nimmt am Dienstag im Pentagon Stellung zu einem Amtsenthebungsverfahren, das Parteikollege Thomas Massie angestossen hat.

Wie will US-Kriegsminister Hegseth seinen Job retten?

Wie will US-Kriegsminister Hegseth seinen Job retten?

Darum gehts Pete Hegseth nimmt am Dienstag im Pentagon Stellung zum Amtsenthebungsverfahren von Thomas Massie

Massie wirft Hegseth vor, den Iran-Krieg ohne Zustimmung des Kongresses vorangetrieben zu haben

Nach schwachen Midterms prüfen laut Medien mehrere Republikaner, gegen Hegseth im Votum zu stimmen

Janine Enderli Redaktorin News

US-Kriegsminister Pete Hegseth (46) hat am Dienstag (14 Uhr, Schweizer Zeit) zur Pressekonferenz geladen. Hegseth möchte um seinen Job kämpfen und sich zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch Republikaner-Kollege Thomas Massie (55) äussern.

Laut Massie hat Hegseth ohne Zustimmung des Kongresses den Krieg gegen den Iran vorangetrieben und seine Befugnisse als Verteidigungsminister überschritten. Drei der insgesamt acht Anklagepunkte beziehen sich auf den Iran-Krieg.

Was sagt Hegseth vor den Medien?

Hegseth betonte bereits, er mache sich «keine Sorgen» über die vorgebrachten Anklagepunkte.

«Ich sage Ihnen Folgendes: Ich hoffe sogar, dass Sie alle dabei sein werden. Wir werden im Pentagon eine Pressekonferenz zu genau diesem Thema abhalten», fügte der Pentagon-Chef hinzu. «Ich werde meine Ausführungen dort halten.» Es ist die erste Pressekonferenz von Hegseth seit über sechs Monaten.

Kritik aus den Reihen der Republikaner

Massie führte die Einleitung des Verfahrens bereits am Montagabend bei einem Auftritt aus. Die Forderung nach der Absetzung Hegseths folgt auf das katastrophale Abschneiden der Republikaner bei den Midterms. Viele prominente Parteivertreter machten den Iran-Krieg für die schlechten Ergebnisse verantwortlich, der hauptsächlich unter der Strategie Hegseths geführt wurde.

Laut verschiedenen Medienberichten überlegen sich mehrere Republikaner, gegen Hegseth zu stimmen.

«Republikanische Wähler besorgt»

Der Abgeordnete James Comer (Republikaner aus Kentucky) sagte gegenüber NewsNation: «Niemand ist mit der Lage im Iran zufrieden, und ich glaube, die republikanischen Wähler sind über die Situation dort deutlich besorgter als die demokratischen.»

Blick wird Hegseths Pressekonferenz live tickern. Ab 14 Uhr geht es los.