So sieht die Sitzverteilung im US-Kongress aus

Die Demokraten erobern den Kongress: Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erlangen sie die Mehrheit. So präsentiert sich die Sitzverteilung.

Darum gehts Machtwechsel für die Demokraten: Sie erobern beide Kammern

Die Demokraten erlangen im Senat die nötige Mehrheit von mindestens 51 Sitzen

Im Repräsentantenhaus erzielen sie ebenfalls den erforderten Netto-Gewinn

Janine Enderli Redaktorin News

Eine blaue Welle – von vielen Medien auch ein «Bluenami» genannt – überrollt die USA. Die Demokraten haben die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses zurückerobert. Die Republikaner müssen damit die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus abtreten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit ihrem Gewinn der erforderlichen 218 Sitze für die Mehrheit entreissen sie ihren politischen Gegnern die Kontrolle in der grossen Kammer. Die Wähler erteilen der Agenda von Präsident Donald Trump eine deutliche Abfuhr.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zusätzlich holen sich die Demokraten auch den Senat. Damit bricht eine Welle über Washington herein, die den Republikanern auf einen Schlag ihre gesamte parlamentarische Machtbasis entzieht.