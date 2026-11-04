Darum gehts
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Fünftausend Dollar für treue Parteigänger, ein abrupter Stopp der milliardenschweren Militärhilfe für Israel: Donald Trumps (80) letzte Verzweiflungsgeschenke verpufften an den Wahlurnen wirkungslos. Am Dienstag erhielt der US-Präsident die Quittung für eine Politik, die das Land tief polarisiert und die globale Ordnung erschüttert hat.
Der Grund für den Bruch mit seiner Basis liegt schlicht im Portemonnaie. Seit Trumps militärischem Abenteuer gegen den Iran explodieren die Lebenshaltungskosten, und an der Zapfsäule fand der MAGA-Zauber sein jähes Ende. Trumps Amerika, so begriff es die Wählerschaft, diente am Ende vor allem einem Mann: ihm selbst. Während Familien unter der Inflation ächzen, inszenierte Trump das Weisse Haus als Kulisse persönlicher Eitelkeiten – gekrönt von der bizarren Forderung am Wahltag, das Nationaldenkmal des Reflecting Pool nach sich selbst zu benennen. Jetzt schlagen die Demokraten zurück!
Was Umfragen als Trend andeuteten, entlud sich an den Urnen in tektonischen Verschiebungen quer durch das Land. Selbst in tiefroten Bundesstaaten wie Texas triumphierten die Demokraten.
Jetzt Impeachment!
Trump steht nun mit dem Rücken zur Wand. Mit der Rückeroberung des Repräsentantenhauses halten die Demokraten die schärfsten Kontrollinstrumente des Kapitols in der Hand: das Budgetrecht und die Vorladungsbefugnis. Ein erneutes Amtsenthebungsverfahren ist keine Frage des Ob mehr, sondern eine des Timings.
Zwar bleibt die verfassungsrechtliche Hürde für eine Verurteilung im Senat – eine Zweidrittelmehrheit – rechnerisch unerreichbar, doch die politische Sprengkraft entfaltet sich bereits im Prozess selbst. Öffentliche Ausschussanhörungen, Zeugenaussagen unter Eid und die Freigabe versiegelter Akten – von dubiosen Finanztransaktionen bis hin zu neuen Spuren in der Epstein-Affäre – werden das Weisse Haus im Wochentakt zermürben.
Gleichzeitig geraten die Republikaner in eine Zerreissprobe, denn jeder Abstimmungstag im Kongress zwingt moderate Konservative zur Standortbestimmung zwischen bedingungsloser Treue zu einem angeschlagenen Präsidenten und dem offenen Bruch mit Blick auf die eigene Wiederwahl. Für Trump werden die verbleibenden zwei Amtsjahre kein Triumphzug, sondern ein parlamentarischer und juristischer Spiessrutenlauf.
Kampf ums Erbe
Der Mythos von Trumps Unbesiegbarkeit ist dahin. In der Grand Old Party beginnt ab sofort die offene Schlacht um die Zeit nach ihm. Um sich für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren aufzustellen, drängen skeptische Realpolitiker die MAGA-Loyalisten zunehmend in die Defensive.
Das Ringen der Kronprinzen und Rivalen ist eröffnet. Vizepräsident J. D. Vance, Aussenminister Marco Rubio, Floridas Gouverneur Ron DeSantis und die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley dürften sich in Stellung bringen. Trumps Vetomacht über die Partei ist drastisch geschrumpft. Die strategische Neuausrichtung sowie die Nachfolgefrage lassen sich nicht per Dekret unterdrücken.
Wer regiert nun?
Wird aus dem Raubtier plötzlich ein zahmes Lamm? Trumps Beteuerung in der Wahlnacht gegenüber der «New York Times», er sei «absolut bereit, diese Ergebnisse zu akzeptieren» und zusammenzuarbeiten, ist keine späte Einsicht, sondern eine durchschaubare taktische Finte.
Die geteilte Macht bedeutet das abrupte Ende jeglicher legislativer Grossvorhaben. Umfassende Reformen sind vom Tisch, stattdessen drohen zähe Haushaltsblockaden und erbitterte Grabenkämpfe um Bundesmittel.
Trump wird in jenes Terrain flüchten, auf dem ihn kein Kongressbeschluss bremst: die Exekutive. Über eine Flut präsidialer Dekrete, protektionistische Zölle und aussenpolitische Alleingänge wird er versuchen, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.
Doch die Realität ist besiegelt: Washington ist blockiert, der Präsident eingemauert – und das Rennen um das Jahr 2028 hat in dieser Nacht unwiderruflich begonnen.