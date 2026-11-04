Repräsentantenhaus und Senat in den Händen der Demokraten: Trump hat in der Nacht seine grösste Niederlage erlitten. Wir erklären, wie es dazu kam und wie sich Trump aus der Affäre zieht.

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Guido Felder Ausland-Redaktor

Fünftausend Dollar für treue Parteigänger, ein abrupter Stopp der milliardenschweren Militärhilfe für Israel: Donald Trumps (80) letzte Verzweiflungsgeschenke verpufften an den Wahlurnen wirkungslos. Am Dienstag erhielt der US-Präsident die Quittung für eine Politik, die das Land tief polarisiert und die globale Ordnung erschüttert hat.

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Der Grund für den Bruch mit seiner Basis liegt schlicht im Portemonnaie. Seit Trumps militärischem Abenteuer gegen den Iran explodieren die Lebenshaltungskosten, und an der Zapfsäule fand der MAGA-Zauber sein jähes Ende. Trumps Amerika, so begriff es die Wählerschaft, diente am Ende vor allem einem Mann: ihm selbst. Während Familien unter der Inflation ächzen, inszenierte Trump das Weisse Haus als Kulisse persönlicher Eitelkeiten – gekrönt von der bizarren Forderung am Wahltag, das Nationaldenkmal des Reflecting Pool nach sich selbst zu benennen. Jetzt schlagen die Demokraten zurück!