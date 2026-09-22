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Nahe einer Luftwaffenbasis
Bauer fand Sprengstoff-Drohne in Wunstorf (D)

In Wunstorf bei Hannover sorgte eine verdächtige Drohne nahe einer Bundeswehr-Basis für Alarm. Ermittler vermuten Verbindungen zu einem mutmasslich russischen Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig im August.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Der Fliegerhorst in Wunstorf ist für die Bundeswehr von zentraler Bedeutung. (Archivbild)
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland: In Wunstorf nahe Hannover wurde eine Drohne mit Sprengstoff gefunden
  • Die Drohne könnte Verbindungen zum Leipziger Drohnenanschlag im August haben
  • Wunstorf ist zentrale Basis der deutschen Luftwaffe für Truppentransporte weltweit
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Marian NadlerRedaktor News

In Wunstorf bei der deutschen Grossstadt Hannover wurde vor kurzem eine Drohne gefunden, die mit Sprengstoff bestückt gewesen sein könnte. Das zeigen Recherchen von NDR, WDR und «Süddeutscher Zeitung». Laut Sicherheitskreisen wurde wenige Meter vom Wrack entfernt verdächtiges Material gefunden. In Wunstorf befindet sich eine Luftwaffen-Basis der deutschen Bundeswehr.

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Noch sollen die kriminaltechnischen Untersuchungen aber nicht abgeschlossen sein. Die Behörden prüfen allerdings bereits, ob es Verbindungen zum mutmasslichen Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig/Halle Anfang August gibt.

So wichtig ist Wunstorf für die Bundeswehr

Die im Bundesland Niedersachsen von einem Bauern entdeckte Drohne soll auffällige Gemeinsamkeiten mit dem in Leipzig verwendeten Fluggeräte haben. Es handle sich auch bei der neu aufgetauchten Drohne nicht um ein handelsübliches Modell, mindestens ein Bauteil wurde wohl mit einem 3D-Drucker hergestellt. Gleiches gilt für die zwei am Leipziger Flughafen sichergestellten Drohnen vom Angriff im August.

Für Wirbel dürfte zudem eine weitere Erkenntnis der Fahnder sorgen. Sie gehen davon aus, dass die Drohne schon seit längerer Zeit in der Nähe des Bundeswehr-Stützpunkts lag, vielleicht sogar bis zu zwei Jahre. 

Wunstorf gehört zu den wichtigsten Standorten der deutschen Luftwaffe, ist die zentrale Drehscheibe für weltweite Material- und Truppentransporte. Für den Vorfall in Leipzig macht die deutsche Regierung Russland verantwortlich. Moskau streitet alles ab. Ob die in Wunstorf gefundene Drohne auch mit dem Kreml zu tun haben könnte? Das ist noch völlig unklar. 

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