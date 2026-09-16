Die acht CDU-Ministerpräsidenten Deutschlands stellen sich geschlossen hinter Bundeskanzler Friedrich Merz. In einer Erklärung betonen sie, gemeinsam mit ihm die Probleme der Bürger anzugehen und Lösungen zu finden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alle acht CDU-Ministerpräsidenten unterstützen Kanzler Friedrich Merz und seinen Kurs

Gemeinsame Erklärung: Vertrauen in Problemlösungen und Zusammenarbeit mit Merz

Friedrich Merz ist 70 Jahre alt, unterstützt von acht CDU-Landeschefs

Janine Enderli Redaktorin News

Vor dem Hintergrund der Spekulationen über die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) stellen sich alle acht CDU-Ministerpräsidenten Deutschlands hinter ihren Kanzler und stützen somit seinen Kurs. In einer gemeinsamen Erklärung stellen sie klar, dass sie zusammen mit Merz weiter an der Lösung der Probleme der Menschen arbeiten wollen.

«Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten», heisst es in der Erklärung, die von deutschen Medien zitiert wird.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Friedrich Merz plane, nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin vom Sonntag, die Vertrauensfrage zu stellen. Wie sich die Erklärung der Ministerpräsidenten auf dieses Vorhaben auswirkt, ist noch unklar.