Bundeskanzler Friedrich Merz steht vor einer Machtprobe: Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern plant er eine Krisensitzung der CDU-Spitze. Thema: Reformkurs oder Sturz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Friedrich Merz plant CDU-Krisensitzung nach Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Merz fordert geschlossenen Reformkurs, lehnt freiwilligen Rücktritt ab

CDU droht bei Wahl am 20. September Verluste, AfD Zuwächse erwartet

Janine Enderli Redaktorin News

Die Luft scheint für Friedrich Merz (70) immer dünner zu werden: Der Bundeskanzler Friedrich Merz (70) steht laut Recherchen des Nachrichtenportals «Table.Briefing» vor einer möglichen Machtprobe in seiner Partei.

Nach der Landtagswahl am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern soll er eine Krisensitzung des CDU-Präsidiums planen und die Parteispitze vor die Entscheidung stellen: geschlossener Reformkurs unter seiner Führung oder ein offener Sturz. Einen freiwilligen Rücktritt lehnt Merz demnach ab, heisst es in dem Bericht.

Folgt nach den Landtagswahlen der grosse Knall?

Die Umstände des möglichen Krisengipfels sind jedoch noch unklar. Eine offizielle Einladung liege nicht vor.

Am Sonntag finden die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Erwartet werden erneut schlechte Ergebnisse für die CDU und ein Zuwachs für die AfD.