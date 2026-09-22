Ein Militärflugzeug ist einem Medienbericht zufolge am Dienstag bei Beilingen (D) nahe der US-Airbase Spangdahlem abgestürzt. Der Pilot rettete sich offenbar per Schleudersitz. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Militärjet stürzt nahe US-Airbase Spangdahlem ab, Pilot überlebt offenbar unverletzt

Zeugen berichten von schwarzer Rauchsäule, grosser Rettungseinsatz läuft

Auf der Airbase sind F-16-Jets stationiert

Marian Nadler Redaktor News

Eine Augenzeugin war gerade mit ihrem Velo nahe dem südwestdeutschen Beilingen unterwegs, als sie das Militärflugzeug erblickte, erzählt sie dem SWR. «Ich hab gesehen, wie der schnell runtergegangen ist und danach eine grosse schwarze Rauchsäule.» Sie soll nicht die einzige Anwohnerin sein, die auf die Rauchsäule im Bereich der US-Airbase in Spangdahlem aufmerksam wurde.

Allem Anschein nach hat sich auf dem Militärstützpunkt ein Flugunfall ereignet. Ein grosser Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist im Gange. Womöglich ist ein Militärjet nahe der Startbahn abgestürzt. Die Airbase will am Nachmittag im Rahmen einer Medienmitteilung weitere Informationen herausgeben.

Das ist über die Airbase bekannt

Der Pilot soll den Schleudersitz betätigt haben und konnte die Maschine noch vor dem Aufprall verlassen, heisst es gegenüber dem SWR aus informierten Kreisen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm meldete am Nachmittag einen Verletzten.

Um welchen Flugzeugtyp es sich handelt, ist noch unklar. Auf dem Stützpunkt in Spangdahlem ist eine Staffel Flieger des Typs F-16 stationiert. Zudem starten und landen dort auch regelmässig US-Transportflugzeuge.

+++ Update folgt. +++