Das war verdammt gefährlich: Eine verwirrte Schweizerin legte auf der deutschen Autobahn A7 fast 35 Kilometer in falscher Richtung zurück. Die Polizei stoppte sie schliesslich in Guxhagen. Verletzte gab es keine, aber mehrere brenzlige Situationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizerin (68) fährt 35 Kilometer entgegen Fahrtrichtung auf deutscher A7

Polizei stoppt Wagen nach Betonschutzwand-Kollision bei Guxhagen

Auto fuhr zwischen 40 und 140 km/h, Führerschein beschlagnahmt

Marian Nadler Redaktor News

Eine Falschfahrerin, die in Deutschland knapp 35 Kilometer durch Südniedersachen und Nordhessen auf der Autobahn 7 unterwegs war, sorgte in der Nacht zum Montag für einen grösseren Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen der Göttinger und der nordhessischen Polizei.

Die Frau (68) aus der Schweiz konnte schliesslich bei Guxhagen angehalten werden, wie die Polizeiinspektion Göttingen am Montag mitteilt. Sie stand weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter Drogen, machte aber einen verwirrten Eindruck, weshalb sie in ein Kasseler Spital gebracht wurden. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt, dennoch soll es zu mehreren Gefährdungen gekommen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Strassenverkehrs und bittet durch die Falschfahrerin betroffene Verkehrsteilnehmer, sich bei der Polizei zu melden.

Schweizerin (68) landet im Spital

Die ersten Notrufe wegen des schwarzen VW Golf, der im Bereich Hannoversch Münden-Hedemünden auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sein sollte, waren um 1.25 Uhr bei der Göttinger Polizei eingegangen. Umgehend wurden eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst und eine Vollsperrung durch die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal an der Anschlussstelle Kassel-Nord eingerichtet.

Die Streife musste jedoch ausweichen, um einen Frontalzusammenstoss mit der Falschfahrerin zu verhindern, die ihre Fahrt trotz aller Anhalteversuche der Polizei mit Geschwindigkeiten zwischen 40 und 140 km/h fortsetzte. Auch nachdem der VW Golf eine Betonschutzwand gestreift hatte, fuhr die Frau am Steuer weiter.

Durch niedersächsische Streifen konnte eine weitere Vollsperrung bei Guxhagen eingerichtet und die gefährliche Fahrt schliesslich beendet werden. Die Frau wurde aufgrund ihres Geisteszustandes von Rettungskräften zur Behandlung in ein Spital gebracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht Zeugen.