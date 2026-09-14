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Wahl in Niedersachsen
CDU verliert deutlich – AfD legt dafür kräftig zu

Die AfD feiert ihren Erfolg bei der Kommunalwahl in Niedersachsen. CDU und SPD hingegen erleben deutliche Verluste und geraten unter Druck.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Die CDU kommt auch in Niedersachsen unter die Räder. Das dürfte Bundeskanzler Friedrich Merz nicht gefallen.
Foto: IMAGO/Andreas Gora

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • CDU verliert bei Kommunalwahl in Niedersachsen 4,5 Prozent, bleibt stärkste Kraft
  • AfD verdreifacht Stimmen auf 15,9 Prozent, wird drittstärkste Partei
  • SPD fällt auf 24,6 Prozent, Grüne bei 14,1 Prozent, FDP 3,7 Prozent
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Marian NadlerRedaktor News

Bei der Kommunalwahl im deutschen Bundesland Niedersachsen muss die CDU die nächste Wahlschlappe hinnehmen. Das vorläufige Endergebnis zeigt zwar, dass die Partei von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) mit 27,2 Prozent zwar stärkste Kraft bleibt, dabei aber 4,5 Prozent einbüsst.

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Freude dürfte dagegen bei der Alternative für Deutschland (AfD) herrschen. Die Rechtsaussenpartei kann ihr Ergebnis mehr als verdreifachen und wird mit 15,9 Prozent drittstärkste Kraft. Sie legte im Vergleich zur letzten Abstimmung um 11,3 Prozent zu.

CDU-Landeschef fordert «andere Politik» von Merz

Die SPD verliert in einer ihrer Hochburgen 5,4 Prozent und findet sich mit 24,6 Prozent auf dem zweiten Platz wieder. Die Grünen kommen auf 14,1 Prozent. Die Linke kommt auf 6 Prozent. Die FDP ist weiterhin auf Talfahrt, kommt nur auf 3,7 Prozent.

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Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Sebastian Lechner bemühte sich nach Bekanntwerden des vorläufigen Endergebnisses um Distanz zu Parteichef Merz. Nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September müsse es politische Änderungen in Berlin geben, sagte er laut «Welt». Er forderte im Gespräch mit dem Polit-Magazin «Rundblick» «eine andere Politik» und eine Antwort der schwarz-roten Bundesregierung auf die hohen Benzinpreise.

AfD als «eindeutiger Gewinner»

Niedersachsens SPD-Chef Olaf Lies (59) sprach von einem «schwierigen Ergebnis» für seine Partei. Das Vertrauen in die etablierten Parteien sei angespannt, die Wähler würden «nicht zu anderen demokratischen Kräften, sondern an die Ränder» gehen.

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AfD-Landeschef Ansgar Schledde (49) sah seine Partei unterdessen als «eindeutigen Gewinner». Der Landesverband in Niedersachsen wird vom Verfassungsschutz beobachtet, gilt als rechtsextremer Verdachtsfall.

Vor wenigen Tagen hatte die AfD im Bundesland Sachsen-Anhalt einen Erdrutschsieg gefeiert. Die CDU hatte mit rund 17 Prozent dramatisch schlecht abgeschnitten.

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