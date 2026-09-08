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Nach tagelanger Fahndung
Strom-Saboteur in Deutschland festgenommen

Die Suche nach einem Strom-Saboteur beschäftigte die Polizei in mehreren deutschen Bundesländern seit Tagen. Am Dienstag konnte er endlich gefasst werden.
Publiziert: 12:32 Uhr
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Daniel V. sorgte in gleich drei deutschen Bundesländern für Unruhe.
Foto: Polizei NRW

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutscher Öko-Terrorist Daniel V. (48) am Dienstag verhaftet
  • Sprengsätze an Hochspannungsleitung in Ostsachsen entschärft
  • Fahndung seit 3. September, Verhaftung bei Verkehrskontrolle
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Marian NadlerRedaktor News

Der Öko-Terrorist, der mit seinen Sabotage-Drohungen und Angriffsplänen auf Umspannwerke seit Tagen die Polizei in mehreren deutschen Bundesländern beschäftigt hat, konnte am Dienstag festgenommen werden. Das berichtet der WDR. Daniel V.* (48) hatte Bekennerschreiben verfasst und sich tagelang ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Einsatzkräften geliefert.

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V. werden Sabotageaktionen an Umspannwerken in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg nachgesagt. In Ostsachsen mussten Spezialisten zudem zwölf an einer Hochspannungsleitung platzierte Sprengsätze entschärfen.

Polizei Köln äussert sich

Die Fahndung hatte am 3. September begonnen. Am Dienstag geriet der mutmassliche Drahtzieher des Strom-Ärgers beim Kraftwerk Weisweiler in eine Verkehrskontrolle und wurde festgenommen. Das schreiben «Bild» und «Frankfurter Allgemeine» unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Bei seiner Festnahme soll er Sprengmittel bei sich gehabt haben. «Die Gegenstände werden derzeit durch einen Entschärfer des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen begutachtet», teilte die Polizei Köln laut «Focus» mit. Zudem soll ein Zelt in Weisweiler gefunden worden sein, das ebenfalls mit Sprengladungen versehen war. 

* Name bekannt

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