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Lebensgefährliche Verletzungen – Täter auf der Flucht
Unbekannter feuert in Mülheim an der Ruhr (D) auf Mann

Schüsse auf offener Strasse in einer deutschen Stadt: Am Montagnachmittag wurde ein Mann in Mülheim an der Ruhr in Bauch und Oberschenkel getroffen. Der Täter flüchtete, die Polizei fahndet nach ihm.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 45 Minuten
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Die Fahndung nach dem Täter läuft. (Symbolbild)
Foto: imago images/Ralph Peters

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Mülheim an der Ruhr (D) fallen am Montagnachmittag Schüsse, Mann schwer verletzt
  • Querschläger traf parkiertes Auto, Täter weiterhin auf der Flucht
  • Mordkommission untersucht Hintergründe
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Marian NadlerRedaktor News

Am Montagnachmittag sind in der westdeutschen Stadt Mülheim an der Ruhr Schüsse gefallen. Das berichtet der WDR. Ein Mann sei von mehreren Schüssen in den Bauch und Oberschenkel getroffen worden.

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Querschläger sollen die Heckscheibe eines parkierten Fahrzeugs getroffen haben. Der Täter ist auf der Flucht.

Polizei fahndet nach dem Schützen

Die Polizei sei gegen 16.40 Uhr alarmiert worden, berichtete der öffentlich-rechtliche TV-Sender weiter. Ein Hinterhof in der Heissener Strasse wurde wenig später weiträumig abgesperrt.

Warum es zu der Schiesserei kam, ist noch völlig unklar. Eine Mordkommission soll die Hintergründe der Tat klären. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft.

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