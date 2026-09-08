Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Mülheim an der Ruhr (D) fallen am Montagnachmittag Schüsse, Mann schwer verletzt
- Querschläger traf parkiertes Auto, Täter weiterhin auf der Flucht
- Mordkommission untersucht Hintergründe
Marian NadlerRedaktor News
Am Montagnachmittag sind in der westdeutschen Stadt Mülheim an der Ruhr Schüsse gefallen. Das berichtet der WDR. Ein Mann sei von mehreren Schüssen in den Bauch und Oberschenkel getroffen worden.
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Querschläger sollen die Heckscheibe eines parkierten Fahrzeugs getroffen haben. Der Täter ist auf der Flucht.
Polizei fahndet nach dem Schützen
Die Polizei sei gegen 16.40 Uhr alarmiert worden, berichtete der öffentlich-rechtliche TV-Sender weiter. Ein Hinterhof in der Heissener Strasse wurde wenig später weiträumig abgesperrt.
Warum es zu der Schiesserei kam, ist noch völlig unklar. Eine Mordkommission soll die Hintergründe der Tat klären. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft.