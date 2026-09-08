Schüsse auf offener Strasse in einer deutschen Stadt: Am Montagnachmittag wurde ein Mann in Mülheim an der Ruhr in Bauch und Oberschenkel getroffen. Der Täter flüchtete, die Polizei fahndet nach ihm.

Unbekannter feuert in Mülheim an der Ruhr (D) auf Mann

Unbekannter feuert in Mülheim an der Ruhr (D) auf Mann

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Mülheim an der Ruhr (D) fallen am Montagnachmittag Schüsse, Mann schwer verletzt

Querschläger traf parkiertes Auto, Täter weiterhin auf der Flucht

Mordkommission untersucht Hintergründe

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagnachmittag sind in der westdeutschen Stadt Mülheim an der Ruhr Schüsse gefallen. Das berichtet der WDR. Ein Mann sei von mehreren Schüssen in den Bauch und Oberschenkel getroffen worden.

Querschläger sollen die Heckscheibe eines parkierten Fahrzeugs getroffen haben. Der Täter ist auf der Flucht.

Polizei fahndet nach dem Schützen

Die Polizei sei gegen 16.40 Uhr alarmiert worden, berichtete der öffentlich-rechtliche TV-Sender weiter. Ein Hinterhof in der Heissener Strasse wurde wenig später weiträumig abgesperrt.

Warum es zu der Schiesserei kam, ist noch völlig unklar. Eine Mordkommission soll die Hintergründe der Tat klären. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft.