Üblicherweise sind es die Eltern, die ihre Kinder abholen - in einem Fall in der deutschen Stadt Euskirchen verhielt es sich jedoch genau andersherum. Der kleine Bruder begleitete den grösseren sogar noch. Die Polizei konnte das Auto anhalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 15-Jähriger fuhr am Sonntag betrunkenen Vater in Euskirchen nach Hause

Vater sass mit 2,12 Promille neben seinem Sohn auf Beifahrersitz

Polizei stoppte Auto auf Landstrasse 264, Anzeige gegen den Jugendlichen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, gegen 1.15 Uhr, wurde auf der Landstrasse 264 in Euskirchen, einer Stadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, ein Auto durch Polizeibeamte angehalten. Zuvor war das Fahrzeug durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen – das Auto fuhr mehrfach in Schlangenlinien, führte ruckartige Lenkbewegungen aus und bewegte sich wiederholt in Richtung der Fahrbahnmitte.

Bei der anschliessenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich auf dem Fahrersitz ein 15-jähriger Jugendlicher befand. Auf dem Beifahrersitz sass dessen 39-jähriger Vater. Auf der Rücksitzbank befand sich zudem der neunjährige jüngere Bruder des Fahrzeugführers.

2,12 Promille im Blut

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass sich der Vater zuvor bei einem Freund aufgehalten und dort Alkohol konsumiert hatte. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage, selbst mit dem Auto zu fahren. Der 15-jährige Sohn machte sich daraufhin auf den Weg, um seinen alkoholisierten Vater bei dessen Freund abzuholen.

Der 39-jährige Vater wirkte bei der Kontrolle augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 15-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.