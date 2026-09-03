Jäger erschiesst offenbar Jäger: Ein 50-Jähriger wird nachts auf einem Hochsitz im Westerwald von einer Kugel getroffen und stirbt. Gegen einen 58-jährigen Jagdpächter wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tödlicher Jagdunfall in Deutschland: 50-Jähriger in Rheinland-Pfalz tödlich getroffen

Schuss fiel kurz nach Mitternacht, Ermittlungen prüfen Querschläger oder Unfall

In der Schweiz 2019 und 2024 ähnliche Todesfälle unter Jägern

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Tödlicher Jagdunfall in Deutschland: In der Nacht zum Montag wird ein 50-jähriger Jäger bei Dürrholz im Westerwald von einer Kugel getroffen. Er sass auf einem Hochsitz und stirbt noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 58-jährigen Jagdpächter wegen fahrlässiger Tötung. Die Behörden gehen derzeit von einem Unfall aus.

Schuss im Maisfeld

Der Schuss fiel kurz nach Mitternacht in einem Maisfeld bei Dürrholz in Rheinland-Pfalz. Der 50-Jährige sass auf einem rund drei Meter hohen Hochsitz. Die Kugel traf ihn tödlich.

Wie es zur Schussabgabe kam, ist noch unklar. Die Ermittler prüfen auch, ob es sich um einen Querschläger handelte. Für den 58-jährigen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Eine Wärmebildkamera war vor Ort. Ob sie beim Schuss eingesetzt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Jagdunfälle in der Schweiz

Auch hierzulande kam es bereits zu tödlichen Schüssen unter Jägern.

Bei einer Wildschweinjagd 2024 im Waadtland wurde ein 64-jähriger Jäger von der Kugel eines Kollegen tödlich getroffen. Sieben Jäger waren beteiligt.

Bei Pedrinate im Tessin starb 2019 ein 50-jähriger Jäger durch den Schuss seines Jagdkollegen. Der Schütze soll ihn mit einem Wildschwein verwechselt haben.