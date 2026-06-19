Am Freitag bombardierte Israel Hisbollah-Ziele im Südlibanon. Die Angriffe folgten auf Raketenbeschuss durch die Miliz. Es gibt Todesopfer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Israel greift Hisbollah-Infrastruktur im Südlibanon an, 16 Tote gemeldet

Reaktion auf «wiederholte Verstösse gegen die Waffenruhe» durch Hisbollah

Mindestens 16 Tote laut libanesischer Nachrichtenagentur

Marian Nadler Redaktor News

Das israelische Militär hat am Freitag im Südlibanon Angriffe auf Infrastruktur der Hisbollah durchgeführt. Ziel der Angriffe sollen auch Kämpfer der Terrororganisation gewesen sein.

Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf «wiederholte Verstösse gegen die Waffenruhe» durch die vom Iran unterstützte Miliz, teilten die israelischen Streitkräfte mit. Laut der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden bei israelischen Luftschlägen mindestens 16 Menschen getötet. Die Nachrichtenagentur unterschied in ihrer Meldung nicht zwischen Zivilisten und Hisbollah-Kämpfern.

Vier israelische Soldaten sterben im Südlibanon

Laut Angaben der israelischen Armee soll die Hisbollah letzte Nacht eine Salve Raketen auf israelische Truppen im Südlibanon abgefeuert haben. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das israelische Militär teilte am Freitagmorgen ferner mit, dass bei einem Angriff der Hisbollah im Südlibanon in der Nacht auf Freitag ein israelischer Bataillonskommandant und drei weitere Soldaten getötet wurden. Eine Drohne oder Panzerabwehrrakete habe den Panzer des Bataillonskommandanten im Dorf Kfar Tebnit getroffen, hiess es weiter. Schon der Vorgänger des Bataillonskommandanten war im April im Südlibanon schwer verwundet worden.

Die anhaltenden Kämpfe im Libanon könnten ein neu unterzeichnetes Abkommen zwischen dem Iran und den USA torpedieren, das einen sofortigen Stipp der Militroperationen «an allen Fronten, einschliesslich im Libanon» vorsieht.