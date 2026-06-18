Kaum haben die Parteien das Friedensabkommen unterschrieben, passieren wieder Schiffe die Strasse von Hormus. Auch iranische Rohöltanker sind wieder unterwegs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Strasse von Hormus ist nach 110 Tagen Blockade wieder offen

80 Minen blockieren noch die Hauptschifffahrtslinie, Nebenrouten werden genutzt

Bereits 12,5 Mio. Barrel Öl durch die Meerenge transportiert

Angela Rosser Journalistin News

Aufschnaufen an den Zapfsäulen weltweit: Nach 110 Tagen Blockade ist die Strasse von Hormus wieder befahrbar! Erste Grossreedereien schicken ihre riesigen Öltanker bereits wieder durch die strategisch wichtige Meerenge, wie das Schifffahrtsdatenunternehmen «Lloyd’s List Intelligence» berichtet.

Grosse Reedereien wie die Grimaldi Group, Cosco, Knutsen und NYK schicken ihre Tanker wieder durch die Strasse. Auch zwei iranische Rohöltanker der sanktionierten «National Iranian Tanker Company» wurden dort gesichtet, heisst es in dem Bericht weiter.

US-Vize bestätigt grünes Licht für Hormus

Das Ende der Blockade ist offiziell: US-Vizepräsident J.@L D. Vance bestätigte im Weissen Haus, dass die US-Marine bereits über einem Dutzend Frachtern die Durchfahrt erlaubt hat. Die USA setzen damit das frisch vereinbarte Friedensabkommen um.

Die USA halten sich somit an die in der Nacht vereinbarten Verpflichtungen. Gemäss Vance wurden bereits mehr als 12,5 Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert. Damit könnte die Angst vor der Preisanzeige beim Tanken endlich wieder abnehmen.

Minen noch nicht entfernt

Ganz ungefährlich ist die Fahrt aber noch nicht. Laut Phillip Belcher vom unabhängigen Tanker-Branchenverband Intertanko müssen Schiffe weiterhin Nebenrouten durch iranische und omanische Gewässer nutzen, da auf der Hauptschifffahrtslinie noch etwa 80 Minen geräumt werden müssen. «Das ist wie auf einer Autobahn, bei der die mittlere Fahrspur gesperrt ist und man den Seitenstreifen nutzt», erklärte Belcher.

Ziel sei es, die Hauptroute so schnell wie möglich zu sichern. Die Entspannung ist Teil eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung der Kämpfe in der Region.

Wichtige Handelsroute über Monate blockiert

Die Blockade der Strasse von Hormus begann Ende Februar, als der Iran aufgrund der amerikanisch-israelischen Angriffe den Schiffsverkehr in der Region praktisch zum Erliegen brachte. Die Wasserstrasse ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt: Rund 20 Prozent des globalen Rohöls sowie grosse Mengen an verflüssigtem Erdgas und Düngemitteln werden hier normalerweise transportiert.