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Trump postet Video:Militärschlag gegen Drogenboss in Venezuela

Militärschlag zum WM-Auftakt
Trump lässt Drogenboss in Venezuela töten

Donald Trump meldet einen Erfolg im Drogenkrieg: Der US-Präsident verkündet die Tötung des berüchtigten Anführers der Gruppe Tren de Aragua in Venezuela.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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US-Präsident Donald Trump postete ein Video des Militärschlags in Venezuela.
Foto: Truth Social / @realDonaldTrump

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump meldet Tötung von Drogenboss Niño Guerrero in Venezuela
  • US-Militär koordiniert Angriff mit Venezuela, Kopfgeld betrug 5 Millionen Dollar
  • Über 200 mutmassliche Drogendealer unter Trump getötet, Dutzende Boote zerstört
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Gabriel KnupferRedaktor News

Donald Trump (79) hat den Drogenkrieg zur Chefsache gemacht. Nun meldet der US-Präsident einen Erfolg im Kampf gegen das Kartell Tren de Aragua aus Venezuela. Der Drogenboss Niño Guerrero (†42) sei bei einem «schnellen und tödlichen Militärschlag» getötet worden, schrieb Trump unmittelbar nach dem Anpfiff der ersten WM-Partie der USA auf seiner Plattform Truth Social.

Trump bezeichnet das Kartell als eine der «blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten». Die US-Regierung hatte ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf den Gangleader ausgesetzt.

Mit Venezuela abgesprochen

Die Aktion sei «eng mit unseren Freunden in Venezuela koordiniert» worden, so Trump. Er veröffentlichte ein Video des Angriffs. Darin ist zu sehen, wie ein Gebäude in einem Feuerball zerstört wird.

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Im Beitrag beschuldigt Trump seinen Vorgänger Joe Biden (83) die «Südgrenze für Millionen illegaler Krimineller» geöffnet zu haben. Nun hätten die «Terroristen von Tren de Aragua» weder in Venezuela noch anderswo einen sicheren Hafen mehr.

Unter Trump zerstörte das US-Militär Dutzende Drogenboote und tötete dabei über 200 mutmassliche Drogendealer. Auch der venezolanische Präsident Nicolás Maduro (63) wurde als vermeintlicher Kopf eines Drogenkartells verhaftet. Ihm wird aktuell in New York der Prozess gemacht.

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